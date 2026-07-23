890 millió eurós bírságot szabott ki Brüsszel

A bizottság szerint a vállalat jogellenesen részesítette előnyben saját szolgáltatásait a Google keresőben, valamint indokolatlanul korlátozta az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy a Google Playen kívüli, gyakran olcsóbb vásárlási lehetőségekre irányítsák a felhasználókat.

A testület közlése szerint a Google 460 millió eurós bírságot kapott azért, mert a keresőszolgáltatásban saját ajánlatait – egyebek mellett a vásárlási, szállás-, közlekedési és sporttal kapcsolatos találatokat – előnyösebb helyen és feltűnőbb megjelenítéssel jelenítette meg, mint a versenytársak szolgáltatásait.

További 430 millió eurós bírságot szabtak ki amiatt, hogy a Google Play alkalmazásboltban a vállalat nem tette lehetővé az alkalmazásfejlesztők számára, hogy szabadon tájékoztassák a felhasználókat alternatív – sok esetben kedvezőbb árú – vásárlási lehetőségekről, illetve más alkalmazásboltok vagy weboldalak használatára ösztönözzék őket.

Az Európai Bizottság felszólította a vállalatot, hogy 60 napon belül szüntesse meg a jogsértő gyakorlatokat. Ennek keretében a Google-nek biztosítania kell a harmadik fél szolgáltatásainak tisztességes és megkülönböztetésmentes kezelését a keresési találatok között, továbbá lehetővé kell tennie, hogy az alkalmazásfejlesztők technikai és szerződéses korlátozások nélkül népszerűsíthessék alternatív értékesítési csatornáikat.

Ha a Google nem hajtja végre a bizottság döntését a megszabott határidőn belül, napi bírságra is számíthat, amely elérheti a vállalat teljes éves globális árbevételének 5 százalékát.

A bizottság közölte: a vállalattal történő konstruktív párbeszédet követően Google már megkezdte egyes változtatások tesztelését a keresőben saját szolgáltatásainak megjelenítésével, valamint a Google Play feltételeivel kapcsolatban. A testület ezeket a lépéseket előrelépésnek tekinti, de továbbra is vizsgálja, hogy megfelelnek-e a DMA előírásainak.