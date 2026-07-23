Közel egy napig nem száll le – elindult a Qantas új óriásgépe – videó

Minden idők egyik leghosszabb repülésére készül a Qantas: a légitársaság Airbus A350-1000ULR típusú gépe július 23-án délelőtt felszállt a franciaországi Toulouse-ból, és várhatóan 22 órával később, megállás nélkül érkezik meg az ausztráliai Melbourne-be.

A csaknem 17 ezer kilométeres tesztrepülésen nem utasok, hanem mérőműszerek vannak a fedélzeten. Az Airbus érzékelőkkel vizsgálja a repülőgép rendszereit, miközben az utasok súlyát és hőkibocsátását is szimulálják, hogy valós képet kapjanak egy teljesen megtöltött gép működéséről extrém hosszú út során – írja a Tudásmorzsák a repülésről a Facebook-oldalán, amit az Index szemlézett.

Ha a tesztek sikeresek lesznek, a Qantas 2027 elején veheti át a megrendelt 12 Airbus A350-1000ULR első példányait. Ezekkel indulhatnak el a világ leghosszabb közvetlen menetrend szerinti járatai, köztük a Sydney és London közötti átszállás nélküli útvonal.

A Qantas 238 férőhelyes konfigurációban rendelte meg a típust, amely több mint 17 ezer kilométeres hatótávra képes, és akár 150 tonna (188 ezer liter) üzemanyagot is szállíthat. Az új generációs repülőgépektől a légitársaság azt várja, hogy új korszakot nyitnak a hosszú távú légi közlekedésben.