ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.6
usd:
320.41
bux:
144176.03
2026. július 23. csütörtök Lenke
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: YouTube/Freddie Mercury Solo

Freddie Mercury a Balatonnál kap szobrot

Infostart / MTI

A Queen Fesztivál kiemelt eseményeként szombaton, Balatonszemesen, a Zenepavilonnál avatják fel Magyarország első köztéri Freddie Mercury-mellszobrát.

A tájékoztatás szerint a kezdeményezés a Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület és Balatonszemes önkormányzatának együttműködésében valósul meg, a szoborállítást a Sony Music menedzsmentje is hivatalosan jóváhagyta. A rendezvény egyik díszvendége Peter Freestone, az énekes egykori személyi asszisztense lesz.

A közleményben Gyarmati Arnoldot, a Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület elnökét idézik, aki elmondta: a projekt megvalósítását több éves előkészítő munka és számos egyeztetés előzte meg. „2019-ben indultunk neki ennek a történetnek. Más helyszínen is próbálkoztunk, de végül Balatonszemesen talált otthonra az elképzelés". Az elnök kiemelte, hogy a döntésben nagy szerepe volt annak is, hogy Balatonszemesen már több mint harminc éve működik a Queen-közösség, valamint a szobor létrejöttében fontos szerepet játszott Balatonszemes önkormányzata is.

Gyarmati Arnold hozzátette: Iváncsics Zsolt polgármester hivatalba lépése óta a szobor ügye felgyorsult, a közös egyeztetések eredményeként pedig július végén sor kerülhet az avatásra.

A mellszobrot Kocsis András Sándor szobrászművész készítette. A szervezők a teljes alkotói folyamatot végigkísérték, hogy a lehető leghitelesebb portré szülessen az énekesről. A tájékoztatás szerint

ez a világ harmadik köztéri Freddie Mercury-szobra.

A közleményben Iváncsics Zsoltot, Balatonszemes polgármesterét is idézik, aki szerint Freddie Mercury szobra méltó helyre kerül Balatonszemesen, ahol Latinovits Zoltán, Bujtor István, Reich Károly és Gárdonyi Géza emléke is jelen van. Hozzátette: a Freddie Mercury-mellszobor Balatonszemes nemzetközi ismertségét is növelheti. „Biztos vagyok benne, hogy a szobor helyszíne zarándokhellyé válik, a világ számos országából érkeznek majd hozzánk olyan látogatók, akik szeretnék felkeresni ezt az emlékhelyet” – mondta a polgármester.

A közleményben felidézik, hogy a balatonszemesi Queen-tábor az 1990-es évek elején indult, és az évek során fesztivállá nőtt. Az idei rendezvény több jubileumhoz is kapcsolódik, hiszen Freddie Mercury születésének nyolcvanadik, valamint a zenekar budapesti koncertjének negyvenedik évfordulóját is ünneplik.

A tájékoztatás szerint a XXXIII. Queen Fesztivált július 22. és 26. között rendezik meg Balatonszemesen. A programban több tribute zenekar koncertje, közösségi rendezvények és kulturális események is szerepelnek.

A Freddie Mercury-mellszobor avatása július 25-én, szombaton 19 órakor lesz a Zenepavilonnál, ezt követően lézershow és koncertek is várják az érdeklődőket. A fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Freddie Mercury a Balatonnál kap szobrot

balatonszemes

queen

freddie mercury

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Ezermilliárd forintnyi ügyben tett feljelentést a kormány

Ezermilliárd forintnyi ügyben tett feljelentést a kormány
Négy, az Eximbankhoz kötődő ügyben, összesen 1000 milliárd forintos értékű ügyekben tett feljelentést a kormány, köztük a volt Sofitel-szálló, a Duna Aszfalt és a dunakeszi járműjavító ügyében – mondta a kormányzati tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök.
 

Itt az ÁSZ válasza és pontosítása arra, hogy a kormány változtatna a működésén

Jöhet benzináremelés, de ha nagy lesz a baj, a kormány beavatkozik – ígérte Magyar Péter

Magyar Péter: a következő államfő nem a politika világából fog érkezni

Átfogó közlekedési fejlesztések indulnak Budapesten – itt a lista

Újragondolná a kormány a Gondosóra programot

VIDEÓ
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború és Hormuz: Meddig tart ki az olajkészlet? Deák András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.24. péntek, 18:00
Szongoth Domán válogatott jégkorongozó
Kovács Attila a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: fontos bejelentéseket tett Magyar Péter, újabb visszaélési ügyekben indul eljárás

Tisza-kormány: fontos bejelentéseket tett Magyar Péter, újabb visszaélési ügyekben indul eljárás

Csütörtökön szóvivői tájékoztatót tartott a Tisza-kormány, amelyen Magyar Péter miniszterelnök is személyesen részt vesz. A kabinet több fontos bejelentést is tett, többek között a politikusok vállalati szerepvállalásáról és béréről, a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről, az azbesztkrízis kezeléséről, valamint a vagyonosodási vizsgálatokról és a költségvetési ügyekben tett újabb feljelentésekről. Eközben az NKA-ügyben őrizetbe vettek egy Fidesz-frakciós munkatársat, az akkumulátorgyárakban megszaporodtak a környezetvédelmi ellenőrzések, és Lázár János ellen tiltott pártfinanszírozás miatt büntetőeljárás indulhat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Milliók rezsijét írhatja át az EU: teljesen új energiapolitika készül, lesznek meglepetések a rezsicsökkentésben

Milliók rezsijét írhatja át az EU: teljesen új energiapolitika készül, lesznek meglepetések a rezsicsökkentésben

Mi lesz a rezsivel a következő években? Ki fizeti meg az energiaválság árát? Olcsóbb lehet egyszer az áram? Nagy változások készülnek Európában.

BBC
Business Sport Travel Science
Oil prices hit $100 for the first time since May

Oil prices hit $100 for the first time since May

The price of Brent crude rose more than 6% on Thursday as the war in the Middle East continues to escalate.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 23. 18:56
Szinte példátlan eset: az összes pilóta rosszul lett egy utasszállítón
2026. július 23. 18:32
Itt az ÁSZ válasza és pontosítása arra, hogy a kormány változtatna a működésén
×
×