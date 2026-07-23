Freddie Mercury a Balatonnál kap szobrot

A tájékoztatás szerint a kezdeményezés a Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület és Balatonszemes önkormányzatának együttműködésében valósul meg, a szoborállítást a Sony Music menedzsmentje is hivatalosan jóváhagyta. A rendezvény egyik díszvendége Peter Freestone, az énekes egykori személyi asszisztense lesz.

A közleményben Gyarmati Arnoldot, a Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület elnökét idézik, aki elmondta: a projekt megvalósítását több éves előkészítő munka és számos egyeztetés előzte meg. „2019-ben indultunk neki ennek a történetnek. Más helyszínen is próbálkoztunk, de végül Balatonszemesen talált otthonra az elképzelés". Az elnök kiemelte, hogy a döntésben nagy szerepe volt annak is, hogy Balatonszemesen már több mint harminc éve működik a Queen-közösség, valamint a szobor létrejöttében fontos szerepet játszott Balatonszemes önkormányzata is.

Gyarmati Arnold hozzátette: Iváncsics Zsolt polgármester hivatalba lépése óta a szobor ügye felgyorsult, a közös egyeztetések eredményeként pedig július végén sor kerülhet az avatásra.

A mellszobrot Kocsis András Sándor szobrászművész készítette. A szervezők a teljes alkotói folyamatot végigkísérték, hogy a lehető leghitelesebb portré szülessen az énekesről. A tájékoztatás szerint

ez a világ harmadik köztéri Freddie Mercury-szobra.

A közleményben Iváncsics Zsoltot, Balatonszemes polgármesterét is idézik, aki szerint Freddie Mercury szobra méltó helyre kerül Balatonszemesen, ahol Latinovits Zoltán, Bujtor István, Reich Károly és Gárdonyi Géza emléke is jelen van. Hozzátette: a Freddie Mercury-mellszobor Balatonszemes nemzetközi ismertségét is növelheti. „Biztos vagyok benne, hogy a szobor helyszíne zarándokhellyé válik, a világ számos országából érkeznek majd hozzánk olyan látogatók, akik szeretnék felkeresni ezt az emlékhelyet” – mondta a polgármester.

A közleményben felidézik, hogy a balatonszemesi Queen-tábor az 1990-es évek elején indult, és az évek során fesztivállá nőtt. Az idei rendezvény több jubileumhoz is kapcsolódik, hiszen Freddie Mercury születésének nyolcvanadik, valamint a zenekar budapesti koncertjének negyvenedik évfordulóját is ünneplik.

A tájékoztatás szerint a XXXIII. Queen Fesztivált július 22. és 26. között rendezik meg Balatonszemesen. A programban több tribute zenekar koncertje, közösségi rendezvények és kulturális események is szerepelnek.

A Freddie Mercury-mellszobor avatása július 25-én, szombaton 19 órakor lesz a Zenepavilonnál, ezt követően lézershow és koncertek is várják az érdeklődőket. A fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható.