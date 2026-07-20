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Nyitókép: avdyachenko/Getty Images

Új vezetők a közmédiánál

Infostart / MTI

A közmédia átalakításának és szakmai megújulásának részeként két új főszerkesztő-helyettessel - a jelenlegi szervezeti struktúrában csatornaigazgató-helyettessel - bővül a Kossuth rádió szerkesztősége – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája.

Azt közölték, hogy augusztustól a magyar média két meghatározó szereplője csatlakozik a megújuló Kossuth rádió csapatához: Bogár Zsolt és Magyari Péter. A közleményben idézték Kerényi Györgyöt, a Kossuth rádió vezetőjét, aki úgy fogalmazott, „nagyon örülök, hogy két ilyen szintű újságíró fogadta el felkérésemet a főszerkesztő-helyettesi, a jelenlegi rádióban csatornaigazgató-helyettesinek nevezett pozíciókra. Mindketten a tartalom egészéért lesznek felelősök, velem együtt persze, és már most intenzíven dolgozunk az adó új műsorstruktúrájának kidolgozásán”.

„Zsoltot egyszer már sikerült idehívnom előző főszerkesztőségem idején, Péterrel pedig mindig szerettem volna együtt dolgozni kvalitásai és sokoldalú, folyamatosan nagyon magas szintű újságírói múltja és jelene miatt” – tette hozzá.

Magyari Péter több mint huszonöt éve dolgozik az újságírói pályán. 1999 óta számos meghatározó hazai szerkesztőség munkatársa volt, egyebek mellett az Origónál, az Indexnél, a 444-nél és legutóbb a Válasz Online-nál. Munkásságának középpontjában az oknyomozó újságírás, a belpolitika, az energetika és a külpolitika áll. Rendszeres szereplője szakmai elemző műsoroknak, több felsőoktatási intézményben oktatott újságírást, munkáját pedig számos szakmai díjjal ismerték el.

Bogár Zsolt több mint huszonöt éves újságírói karrierje során a Magyar Narancsnál kezdett politikai és gazdasági tényfeltáró újságíróként, munkáját három alkalommal ismerték el Minőségi Újságírásért Díjjal. Korábban már dolgozott a Magyar Rádióban: 2009 és 2011 között a 180 perc vezető szerkesztője volt, emellett közreműködött a Magánhangzó és a Kossuth rádió választási műsoraiban is. Később a HVG Online gazdasági, majd belpolitikai rovatát vezette. 2021-ben a Deutsche Welle magyar szerkesztőségének vezető szerkesztőjeként folytatta munkáját, jelenleg pedig a 24.hu audiovizuális területének vezető szerkesztői pozíciójából tér vissza a közmédiához.

A két új vezető szakember érkezése fontos mérföldkő a Kossuth rádió megújulásában. Magyari Péter és Bogár Zsolt több évtizedes szerkesztői és újságírói tapasztalatukkal, valamint eltérő, egymást jól kiegészítő szakmai hátterükkel járulnak hozzá a rádió tartalmi fejlesztéséhez és az új műsorstruktúra kialakításához – olvasható a közleményben.

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kossuth rádió

mtva

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