ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.31
usd:
314.37
bux:
148536.63
2026. augusztus 10. hétfő Lőrinc
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Elektromos rolleres várakozik az utcán.
Nyitókép: Getty Images/eclipse_images

Kerítésbe csapódott rollerével a fiatal férfi, az életéért küzdenek

Infostart

A férfit mentőhelikopter szállította a Heves megyei Apcról Budapestre, és egyelőre nem tudni, valaha felépül-e súlyos sérüléseiből.

Egy 32 éves férfi súlyos balesetet szenvedett elektromos rollerrel Apcon, életveszélyes állapotban van – számolt be róla a Blikk.

A férfi a település központjában, az Erzsébet téren haladt hazafelé, amikor egy kanyarban váratlanul nagy erővel nekicsapódott egy ház kerítésének.

Vélhetően túl gyorsan ment a járda irányába, s talán a padka megdobhatta.

Szerencsére a ház tulajdonosa otthon volt, így hallotta a csattanást és azonnal tudott segítséget hívni.

A mentők egy órán át küzdöttek, mire stabil, szállítható állapotba tudták hozni a férfit. A becsapódás következtében koponyasérülést szenvedett, bevérzés keletkezett az agyában. A fővárosi Honvédkórházba szállították és azóta is folyamatos ápolásra szorul, nincs jó állapotban.

Mint írják,

általában viselni szokott védőfelszerelést, most azonban se volt rajta se bukósisak, se más testvédő.

Édesanyja szerint a férfit mélyaltatásban tartják, a CT-eredménye problémát mutatott. Egészen addig nem tudják az orvosok megműteni, amíg kritikus az állapota. Egy alkalommal felébresztették, de mozogni lényegében egyáltalán nem tudott, csak pislogással volt képes kommunikálni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Kerítésbe csapódott rollerével a fiatal férfi, az életéért küzdenek

baleset

kerítés

sérülés

mentőhelikopter

életveszélyes

heves megye

elektromos roller

apc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
PAKS: mi a leállítás és az újraindítás kockázata? Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Parlamenti ketrecharc és az új ellenállási stratégia. Bóka János, Inforádió, Aréna
Sziget: kinek kell még az
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.10. hétfő, 18:00
Bíró Tibor
egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője, a Magyar Hidrológiai Társaság alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tiltakozási hullám az AI-adatközpontok ellen: hitelkockázattá váltak a lakossági aggályok

Tiltakozási hullám az AI-adatközpontok ellen: hitelkockázattá váltak a lakossági aggályok

Az adatközpont-építési hullám finanszírozásában érdekelt bankok és vagyonkezelők egyre komolyabban veszik a helyi közösségek ellenállását és a belőle fakadó kockázatokat – derült ki a legnagyobb Wall Street-i pénzintézetek vezetőinek a nyilatkozataiból.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rémhírterjesztésért tartóztattak le 7 embert Romániában: csaknem meglincselte a mentősöket a feltüzelt tömeg

Rémhírterjesztésért tartóztattak le 7 embert Romániában: csaknem meglincselte a mentősöket a feltüzelt tömeg

A hét, 18 és 44 év közötti támadó ellen azután indult rendőrségi vizsgálat, hogy szombat este kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak meg egy, a településre beteghez érkező mentőautóra.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 13 killed in Ukrainian strike on Russia's Tatarstan region, officials say

At least 13 killed in Ukrainian strike on Russia's Tatarstan region, officials say

It is one of the deadliest Ukrainian drone attacks on Russia since the start of Moscow's war on Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 10. 12:20
Magyar Péter bejelentette a következő lépést
2026. augusztus 10. 12:08
Nemzetközi vizekre evez a fogyasztóvédelem
×
×