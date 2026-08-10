Kerítésbe csapódott rollerével a fiatal férfi, az életéért küzdenek

Egy 32 éves férfi súlyos balesetet szenvedett elektromos rollerrel Apcon, életveszélyes állapotban van – számolt be róla a Blikk.

A férfi a település központjában, az Erzsébet téren haladt hazafelé, amikor egy kanyarban váratlanul nagy erővel nekicsapódott egy ház kerítésének.

Vélhetően túl gyorsan ment a járda irányába, s talán a padka megdobhatta.

Szerencsére a ház tulajdonosa otthon volt, így hallotta a csattanást és azonnal tudott segítséget hívni.

A mentők egy órán át küzdöttek, mire stabil, szállítható állapotba tudták hozni a férfit. A becsapódás következtében koponyasérülést szenvedett, bevérzés keletkezett az agyában. A fővárosi Honvédkórházba szállították és azóta is folyamatos ápolásra szorul, nincs jó állapotban.

Mint írják,

általában viselni szokott védőfelszerelést, most azonban se volt rajta se bukósisak, se más testvédő.

Édesanyja szerint a férfit mélyaltatásban tartják, a CT-eredménye problémát mutatott. Egészen addig nem tudják az orvosok megműteni, amíg kritikus az állapota. Egy alkalommal felébresztették, de mozogni lényegében egyáltalán nem tudott, csak pislogással volt képes kommunikálni.