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Nyitókép: Pexels.com

Csak egy háromszáz éves kávézón át lehet bejutni a templomba

Infostart / MTI

Egy kávézón keresztül lehet megközelíteni a horvátországi Zára/Zadar egyik különleges műemlékét, a több mint 11 évszázados Szent Lőrinc-templomot.

A dalmáciai város központjában álló, preromán stílusú templom maradványaihoz vezető egyetlen bejárat ma a róla elnevezett Lovre kávézón keresztül vezet. A vendégeknek mindössze a személyzetet kell megkérniük, hogy beengedjék őket: a templom bejárata közvetlenül a bárpult mögött található.

A Szent Lőrinc-templom a dalmáciai preromán építészet egyik jelentős emléke. Az épületet 1948-ban, 1956-ban és 1983-ban is régészeti vizsgálatoknak vetették alá. A kutatások rámutattak, hogy habár első pillantásra háromhajós épületnek tűnik, boltozatának kialakítása arra utal, hogy eredetileg kupolás, egyhajós templomnak tervezték.

A kis méretű épület vastag kőfalai és boltozatai évszázadokon át fennmaradtak annak ellenére, hogy az épület elveszítette eredeti szakrális funkcióját, és az idők során többször más célra használták. A templomot 1988-ban restaurálták és konzerválták, ezt követően időnként kiállítótérként is szolgált.

A templomhoz vezető Lovre kávézó Horvátország egyik legrégebbi vendéglátóhelye: ugyanazon a helyen már 1730-ban is működött azonos nevű italozó.

Az épület legutóbbi felújítását műemlékvédelmi szakemberekkel együttműködve végezték, hogy megőrizzék a történelmi helyszín értékeit.

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Kezdőlap    Külföld    Csak egy háromszáz éves kávézón át lehet bejutni a templomba

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