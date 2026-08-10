Trükkös osztrák csapat találmánya az orosz szankciók ellen, itt a vége

A tárca kiemelte, hogy a vállalat meghamisította a végfelhasználói igazolásokat a szankciók hatálya alá tartozó berendezések - köztük speciális fémmegmunkáló szerszámok és CNC-gépek - szállításához. Hozzátették, hogy májusban tartóztatták le a vállalat 28 éves, fehérorosz állampolgárságú vezetőjét.

A közlés szerint a vállalat – amelyet nem neveztek meg – törökországi, egyesült arab emírségekbeli, hongkongi, belarusz, kirgizisztáni, dél-koreai, lengyelországi és litvániai fedőcégekből álló hálózaton keresztül rejtette el a szállítmányokat.

„Elfogadhatatlan, hogy a nagy pontosságú európai technológiát cirkálórakéták és légvédelmi rendszerek gyártására használják. Továbbra is határozottan fellépünk azokkal a szereplőkkel szemben, akik megpróbálják kijátszani az orosz hadiipar támogatását tiltó jogszabályokat” – mondta Jörg Leichtfried, a hírszerzésért felelős osztrák államtitkár.

A minisztérium szerint a berendezéseket az orosz állami ipari konglomerátumhoz, a Rosztyehhez kapcsolódó vállalatoknak szállították.

A tárca közölte azt is, hogy azon a napon, amikor a fő gyanúsítottat letartóztatták, a hatóságok mintegy 140 ezer euró értékben CNC-gépeket és speciális szerszámokat foglaltak le. A meg nem nevezett gyanúsított továbbra is őrizetben van, miközben a nyomozás folytatódik.

A tavaly augusztusban végrehajtott négy házkutatás során lefoglalt bizonyítékok arra utaltak, hogy 2022 óta több mint 3,3 millió euró értékben szállítottak ipari termékeket orosz hadiipari gyártóknak - tette hozzá a minisztérium.