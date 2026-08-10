A Barcelonából kap társat Szoboszlai Dominik, végre jobbhátvéd

Médiaértesülések szerint az üzlet tartalmaz egy körülbelül 47 millió font értékű vételi opciót is.

A védelem közepén és jobb oldalán egyaránt bevethető 27 éves futballistára azért volt szüksége a Liverpoolnak, mert Joe Gomez és Jérémy Jacquet sérült, Giovanni Leoni keresztszalag-sérülés után gyógyul, Ibrahima Konaté pedig a Real Madridhoz igazolt, így a 35 éves csapatkapitány, Virgil van Dijk maradt az egyetlen tapasztalt és bevethető középhátvéd. A jobbhátvédek közül Conor Bradley még mindig súlyos térdsérülésből lábadozik, Jeremie Frimpong pedig a korábbi sérülései miatt egyelőre nincs jó formájában.

Araujo 2019 óta volt tagja a Barcelona első csapatának, amellyel a bajnokságot háromszor, a Király Kupát kétszer nyerte meg, ráadásul a 2021/22-es és a 2023/24-es szezon álomcsapatába is bekerült. A legutóbbi idényben mindössze 11 bajnoki mérkőzésen volt kezdő, mivel Pau Cubarsí és Gerard Martin kiszorította őt a csapatból.

Szerződése 2031-ig szól a katalánoknál.

A Liverpool az elmúlt szezonban ötödik lett a Premier League-ben, nyáron pedig távozott Arne Slot vezetőedző, akinek a helyét Andoni Iraola vette át. A csapat jövő vasárnap a Newcastle United ellen játssza első bajnoki meccsét az új szezonban.