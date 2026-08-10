ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.69
usd:
315.95
bux:
148587.82
2026. augusztus 10. hétfő Lőrinc
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik a Magyarország - Szlovénia felkészülési labdarúgó-mérkõzés elõtt a Puskás Arénában 2026. március 28-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

A Barcelonából kap társat Szoboszlai Dominik, végre jobbhátvéd

Infostart / MTI

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos labdarúgócsapata, a Liverpool FC egy idényre kölcsönvette az uruguayi hátvédet, Ronald Araujót az FC Barcelonától.

Médiaértesülések szerint az üzlet tartalmaz egy körülbelül 47 millió font értékű vételi opciót is.

A védelem közepén és jobb oldalán egyaránt bevethető 27 éves futballistára azért volt szüksége a Liverpoolnak, mert Joe Gomez és Jérémy Jacquet sérült, Giovanni Leoni keresztszalag-sérülés után gyógyul, Ibrahima Konaté pedig a Real Madridhoz igazolt, így a 35 éves csapatkapitány, Virgil van Dijk maradt az egyetlen tapasztalt és bevethető középhátvéd. A jobbhátvédek közül Conor Bradley még mindig súlyos térdsérülésből lábadozik, Jeremie Frimpong pedig a korábbi sérülései miatt egyelőre nincs jó formájában.

Araujo 2019 óta volt tagja a Barcelona első csapatának, amellyel a bajnokságot háromszor, a Király Kupát kétszer nyerte meg, ráadásul a 2021/22-es és a 2023/24-es szezon álomcsapatába is bekerült. A legutóbbi idényben mindössze 11 bajnoki mérkőzésen volt kezdő, mivel Pau Cubarsí és Gerard Martin kiszorította őt a csapatból.

Szerződése 2031-ig szól a katalánoknál.

A Liverpool az elmúlt szezonban ötödik lett a Premier League-ben, nyáron pedig távozott Arne Slot vezetőedző, akinek a helyét Andoni Iraola vette át. A csapat jövő vasárnap a Newcastle United ellen játssza első bajnoki meccsét az új szezonban.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    A Barcelonából kap társat Szoboszlai Dominik, végre jobbhátvéd

labdarúgás

liverpool

szoboszlai dominik

ronald araujo

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Alsó tagozat megújítása: az irány jó, de komoly gondot is lát a PDSZ

Alsó tagozat megújítása: az irány jó, de komoly gondot is lát a PDSZ
A PDSZ alapvetően támogatja az alsó tagozat gyermekközpontú megújítását célzó 14 pontos javaslatcsomag szakmai irányait, ugyanakkor a jó célokhoz biztosítani kell a megvalósítás feltételeit is és minden pluszfeladathoz időt és pénzt kell rendelni – erről beszélt az InfoRádióban a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője.
 

Átalakítja a kormány az óvodai rendszert

Három új szak és egy új mesterképzés jön a felsőoktatásban

Államfőválasztás – Tucatnyi jelölt közül találta meg a magáét a Tisza Párt, részletek

Államfőválasztás – Tucatnyi jelölt közül találta meg a magáét a Tisza Párt, részletek

A Tisza képviselőcsoportja minimum tíz emberrel egyeztetett az államfőjelöltségről, a szombati frakcióülésre már csak három név maradt és a frakció végül elsöprő többséggel szavazta meg Baka András jelölését. Erről újságírói kérdésre beszélt Hallerné Nagy Anikó (Tisza), az Országgyűlés házelnöki feladatait ellátó alelnöke hétfőn a Parlamentben.
 

Magyar Péter viszonválasza: „Ezek után mondják, hogy ez Facebook-kormányzás? Egészségükre, és jó étvágyat kívánok!”

Esküt tett két új fideszes képviselő, Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszik át

Kiderült, miért nem álltak fel a Mi Hazánk képviselői a roma holokauszt parlamenti megemlékezésén

Drámai országgyűlési ülés kezdődött Magyar Péter beszédével

Paksi atomerőmű: Magyar Péter óriási hírt jelentett be, nagyot javul a helyzet

140 Tisza-képviselő mondott igent Baka Andrásra, egyetlen aláírás hiányzik

Magyar Péter bejelentette a következő lépést

Nagyot fordult a mérleg – Költségvetés

VIDEÓ
PAKS: mi a leállítás és az újraindítás kockázata? Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Parlamenti ketrecharc és az új ellenállási stratégia. Bóka János, Inforádió, Aréna
Sziget: kinek kell még az
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.11. kedd, 18:00
Lakatos Júlia
a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy győzelmet arattak az oltásellenesek Amerikában, megszületett az elnöki rendelet

Nagy győzelmet arattak az oltásellenesek Amerikában, megszületett az elnöki rendelet

Donald Trump amerikai elnök rendeletben korlátozta a gyermekkori védőoltások számát, a közegészségügyi szakértők tiltakozása ellenére mindössze 11 vakcinára szűkítve az eddigi oltási programot – írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Polgárőrök lepik el Budapest utcáit a következő hetekben: itt lehet velük nagy eséllyel találkozni

Polgárőrök lepik el Budapest utcáit a következő hetekben: itt lehet velük nagy eséllyel találkozni

A vendégpolgárőrök az első szakaszban a rendőrség által meghatározott, közbiztonság szempontjából forrópontnak számító helyszíneken, a fogadó fővárosi polgárőrségek tagjaival közösen látnak el szolgálatot.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 111 people killed as buildings collapse in Colombia after magnitude 7.4 earthquake

At least 111 people killed as buildings collapse in Colombia after magnitude 7.4 earthquake

The government has declared a national emergency following the tremor, which struck at 07:34 local time (12:34 GMT).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 10. 22:22
Vendégszurkolók előtt játsszák le az Újpest-MTK-t
2026. augusztus 10. 19:37
Horrorfinis a női 4x200-as gyors női Eb-döntőben, magyar ezüst!
×
×