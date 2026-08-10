140 Tisza-képviselő mondott igent Baka Andrásra, egyetlen aláírás hiányzik

Az Országgyűlés honlapján a keddi választás kapcsán közzétett javaslatot a 141 tagú Tisza-frakció 140 képviselője írta alá, egyedül az államfő feladat és jogköreit ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök kézjegye nem szerepel rajta.

Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének, negyven képviselőnek az írásbeli ajánlása szükséges.

A határidőig a Mi Hazánk is benyújtotta az Országgyűlésnek indítványát, amelyben Tóth Máté energiajogászt ajánlja államfőjelöltnek, a kezdeményezéshez azonban csak a Mi Hazánk hat képviselőjének aláírását csatolták.

Hallerné Nagy Anikó, a házelnök feladatait ellátó országgyűlési alelnök korábbi tájékoztatása szerint a határidőig beérkezett jelöléseket a házbizottság 12.30 órakor kezdődő ülésén tekintik át.

A 42 tagú Fidesz-frakció egyedül, illetve közösen a 8 tagú KDNP-frakcióval is jelölhetett volna, de mindkét képviselőcsoport közölte, hogy nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyok Tamás korábbi államfő eltávolítását.

A Tisza országgyűlési képviselőcsoportja szombaton titkos szavazáson döntött arról, hogy Baka András államfőjelöltségét támogatja. A döntést a Facebookon bejelentő Magyar Péter miniszterelnök közölte: a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet, és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Baka András méltó arra, hogy megtestesítse az egész magyar nemzet egységét, és hogy betöltse a köztársasági elnöki pozíciót – tette hozzá.

A bejegyzésben Baka András szakmai múltját felidézve a kormányfő azt írta: a jelölt több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi, bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 1998 között az Államigazgatási Főiskola főigazgatója volt, 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként szolgált, majd 2009-ben az Országgyűlés a Legfelsőbb Bíróság elnökévé választotta. Miután 2011-ben az Országgyűlés fideszes többsége „jogellenesen, idő előtt eltávolította hivatalából”, kúriai bíróként folytatta munkáját – közölte.

Magyar Péter hangsúlyozta: Baka András egész eddigi életútja során kiemelten fontosnak tartotta a hatalmi ágak elválasztásának elvét, mindig következetesen kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett, életútja példát mutat a demokratikus jogállam és az alkotmányos elvek melletti elkötelezettségről.

Az Országgyűlés azért választ új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Sulyok Tamás államfő mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el.