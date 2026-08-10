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Woman hands pushing a shopping trolley in a supermarket.
Nyitókép: chameleonseye/Getty Images

Komolyabb ügy állhat a magyarországi diszkont bezárása mögött

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Vélhetően nem csak technikai és pénzügyi problémák vezettek az orosz diszkontáruház első magyarországi egységének bezárásához, hanem az EU-s szankciós politika is. Ezt támasztja alá az is, hogy minden más tagállamból is kivonultak, ugyanezekre az okokra hivatkozva.

Úgy tűnik, komoly következményei vannak az Európai Unió szankcióinak a Mere diszkontlánc európai működésére – írja a vg.hu.

A magyarországi, a lánchoz tartozó Basket Plus áruház a napokban technikai okokra hivatkozva függesztette fel a működését, ami mögött pénzügyi okok is állhatnak, eközben viszont Szlovákiában, Lettországban és Litvániában is leállt a lánc több, illetve valamennyi üzlete. A háttérben lévő lehetséges ok lehet, hogy az EU szankciós listára helyezte a Mere mögött álló Svetofor csoport egyik tulajdonosát, Szergej Schneidert – írja a lap.

Hivatalosan egyik országban sem erősítették meg, hogy a szankció miatt történtek-e a bezárások, közleményeiben a Mere főként technikai okokra hivatkozik – a budapesti üzlet, a Basket Plus is így járt. Egyelőre arra vonatkozóan sincs információ, hogy mikor várható az érintett üzletek újraindulása.

A Mere számára különösen kellemetlen a helyzet, mivel a lánc az elmúlt időszakban még terjeszkedési tervekkel számolt, és több országban új üzletek nyitására, illetve új munkatársak felvételére készült.

Szlovákiában szintén a napokban álltak le az ottani Mere-üzletek. A boltlánc közösségi felületein megjelent tájékoztatás szerint valamennyi szlovákiai áruház működését felfüggesztették, a bezárás okaként pedig technikai problémákat jelöltek meg.

Emellett a balti országokat is elérte a bezárási hullám: Lettországban mind a 12 Mere üzlet megszüntette működését. A lánc öt éve jelent meg az országban, és ugyan csak viszonylag kis piaci részesedést szerzett, az alacsony árak miatt kialakított magának egy stabil vásárlói kört.

Csehországban a Pénzügyi Elemző Hivatal (FAÚ) a szankciók életbe lépése után befagyasztotta a Mere helyi hálózatát működtető Schneider családtagok részvényeit. Ez azt jelenti, hogy az érintettek nem juthatnak osztalékhoz, és tulajdonrészeiket sem értékesíthetik.

Litvániában pedig a hatóságok azt kezdték el vizsgálni, hogy a Mere diszkont új márkanév alatt jelent-e meg ismét. Az ország gazdasági és innovációs minisztere felkérte a Pénzügyi Bűnözés Elleni Nyomozó Szolgálatot (FNTT), hogy állapítsa meg, hogy az újonnan megnyílt Ola üzletek kapcsolatban állnak-e szankcionált orosz üzleti érdekeltségekkel, és az uniós szankciók megkerülésére tett kísérletet jelentenek-e. Litvániában közel 30 üzlet zárt be és 250 embert bocsátottak el.

Piaci szakértők szerint a Mere üzleti modellje sem volt túl vonzó a helyi fogyasztók számára.

A Lidl és a Tesco üzleteihez szokott vásárlók számára kevésbé lehetett vonzó a raktár jellegű üzletkialakítás, illetve a hagyományos diszkontokénál gyengébb vásárlási élmény.

Pillanatnyilag bizonytalan a Mere európai működésének jövője. A cég hivatalosan nem erősítette meg, hogy a bezárások az EU-s szankciók közvetlen következményei-e, az azonban jól látható, hogy a szankciók komoly működési akadályt jelenthetnek a Schneider családhoz kötődő üzletek számára.

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