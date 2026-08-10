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Egy kislány szalad az iskolába iskolatáskával a hátán.
Nyitókép: Getty Images/primipil

Alsó tagozat megújítása: az irány jó, de komoly gondot is lát a PDSZ

Infostart / InfoRádió

A PDSZ alapvetően támogatja az alsó tagozat gyermekközpontú megújítását célzó 14 pontos javaslatcsomag szakmai irányait, ugyanakkor a jó célokhoz biztosítani kell a megvalósítás feltételeit is és minden pluszfeladathoz időt és pénzt kell rendelni – erről beszélt az InfoRádióban a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője.

Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár múlt héten egy 14 pontos szakmai javaslatcsomagot juttatott el az általános iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében. A Legyen élmény a tanulás! című javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz.

„Az a célunk, hogy olyan gyakorlati lehetőségeket kínáljunk a pedagógusoknak, iskoláknak, amelyek csökkenthetik a gyermekek felesleges terhelését, és több teret adhatnak a mozgásnak, az alkotásnak, a tapasztalatszerzésnek és az egyéni fejlődésnek” – közölte a fentiek kapcsán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének összességében pozitív véleménye van a javaslatcsomagról, ugyanis nagyon fontosnak tartja a gyermekek terhelésének csökkentését – emelte ki Nagy Erzsébet az InfoRádiban. A PDSZ ügyvivője hozzátette a szakszervezet támogatja, hogy több mozgás, továbbá pihenés kerüljön be az iskolai életbe, hogy történjen korlátozás a házi feladatnál, hogy a nevelés-oktatás terjedjen ki a művészeti, kulturális nevelésre. Nagyon fontos a mese és a felolvasás szerepe az alsó tagozatos gyerekeknél, tehát „az irány az teljesen jó” – mondta.

A szakszervezet inkább a megvalósítást illetően érzi úgy, hogy lehetnek problémák, ugyanis a felsorolt pontok mindenféle plusz adminisztrációval járnak, ami nyilván meg fogja növelni a munkaidőt, miközben a munkaidő egy részét a kollégáknak egyáltalán nem fizették ki – emelte ki Nagy Erzsébet.

„Nagyon magas az ellátandó órák száma, heti 24 óra, és ehhez csatlakozik még egy csomó adminisztráció, mindenféle egyéb más tevékenység. Ez most nagyon úgy néz ki, hogy még nőni fog, tehát ha az alapvető kérdésekhez nem nyúl hozzá az oktatásirányítás, például nem vezeti be a kötelező óraszámot és nem fizeti ki az összes többletmunkát, amit a pedagógusok végeznek, akkor nekik összességében a munkakörülményeik romlani fognak, és ezt mi nem szeretnénk” – fogalmazott a PDSZ ügyvivője. Megjegyezte: remélik, hogy Lannert Juditték sem szeretnék, ezért arra hívták fel a tárca figyelmét, hogy a javaslatcsomagban számos elemet úgy kellene megfogalmazni, illetve úgy kellene megvalósítani, hogy annak minél kevesebb legyen az adminisztrációs terhe.

Példaként említette, hogy a 35 perces órákat nem elrendelni kell, hanem megengedni a pedagógusoknak, mert egyébként rendeletileg most is van arra lehetőség, hogy kevesebb ideig tartson egy tanítási óra, mint 45 perc, tehát ez a mostani jogszabályi környezetben is egy lehetőség. „Itt most az volna a cél, hogy a pedagógus maga dönthesse el a gyerekek aktuális terhelhetőségét látva, hogy mennyi ideig tartson az adott óra” – tette hozzá.

Nagy Erzsébet arra is felhívta a figyelmet, hogy a „gyermekközpontú létnek” azért vannak személyi feltételei, igényei is, tehát hozzá kell nyúlni azokhoz a jogszabályi szakaszokhoz, amelyek nagyon kevés nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozót rendelnek a gyerekekhez. Ezeknek a kollégáknak a számát növelni kellene, és egyébként rendezni a bérüket is – húzta alá.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

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Kezdőlap    Belföld    Alsó tagozat megújítása: az irány jó, de komoly gondot is lát a PDSZ

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Alsó tagozat megújítása: az irány jó, de komoly gondot is lát a PDSZ

Alsó tagozat megújítása: az irány jó, de komoly gondot is lát a PDSZ
A PDSZ alapvetően támogatja az alsó tagozat gyermekközpontú megújítását célzó 14 pontos javaslatcsomag szakmai irányait, ugyanakkor a jó célokhoz biztosítani kell a megvalósítás feltételeit is és minden pluszfeladathoz időt és pénzt kell rendelni – erről beszélt az InfoRádióban a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője.
 

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