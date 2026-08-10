Irgalmatlanul megemelték a Magyar Fejlesztési Bank alaptőkéjét, megvan az oka

A fenti alapítói határozat alapján az MFB Zrt. alaptőkéje 230 milliárd 100 millió forinttal megemelkedett, így az új alaptőkéje 750 milliárd forint lett.

A tájékoztatás szerint a mintegy 645 milliárd forint pénzbeli hozzájárulást az MFB Zrt. Magyar Nemzeti Banknál vezetett számlájára történő utalással bocsátotta a bank rendelkezésére a tulajdonosi jogok gyakorlója.

Korábbi tájékoztatás szerint a magyar állam az Európai Bizottság jóváhagyásával az uniós Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) forrásaiból hajtotta végre a tőkeemelést a bankban. A korábbi tájékoztatás szerint a tőkeemelésnek, ahogy a többi RRF-forrás megérkezésére vonatkozó feltételnek is, augusztus 31-ig kell teljesülnie. A tőkeemeléssel az MFB célzottan és hatékonyan segítheti a kkv-k és mikrocégek fejlesztéseit, ösztönözheti a kockázati és növekedési tőkebefektetéseket és a megfizethető lakhatást célzó intézkedéseket, emellett pedig erősíti együttműködését az Európai Beruházási Bankkal (EIB) is.

Az MFB szerint ezek a programok a magyar gazdaság egészére kedvező hatást gyakorolhatnak, egyebek között a beszállítói láncok, az export, a beruházások és a munkaerő-mobilitás erősítésén keresztül. Az előzetes számítások alapján a tőkeemeléshez kapcsolódó intézkedések hatására a GDP 2027-re 0,22 százalékkal emelkedik, ami 2030-ig fokozatosan 0,57 százalékra emelkedik.

Az Európai Bizottság július 13-án jelentette be, hogy az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által az MFB számára nyújtott kétmilliárd eurós tőkeinjekciót. A testület közölte: a magyar intézkedés célja, hogy az MFB képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban, mint például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város- és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás.