Paksi atomerőmű: Magyar Péter óriási hírt jelentett be

Hétfő estétől a paksi atomerőmű második blokkjának 3-as turbinája is termelni fog - közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.

A kormányfő bejegyzésében azt írta, hogy a Duna vízszintje hétfő reggel 19 centiméterrel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett, elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata.

Jelenleg a Duna alacsony vízállása miatt az atomerőműben csak egyetlen turbina tervel, és a múlt hétvégén csak egy-két centi vízállásnyira voltunk attól, hogy az utolsó turbinát is le kelljen állítani, az atomerőmű 44 éves történelmében először. De végül ezt sikerült elkerülni, és most úgy tűnik, még egy turbina üzemelhet. Azzal együtt a héten még érzékeny lesz a kérdés, hiszen újabb hőséghullám jön, és nem várható újabb eső a Duna vízgyűjtő területein.