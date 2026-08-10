ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.31
usd:
314.37
bux:
148536.63
2026. augusztus 10. hétfő Lőrinc
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az MVM Paksi Atomerőmű 2026. július 31-én. A paksi atomerőmű jelenleg a névleges teljesítményének közel felén, 960 megawatton (MW) üzemel a Duna vízállásának alacsony szintje miatt.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Paksi atomerőmű: Magyar Péter óriási hírt jelentett be

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Még egy turbina termelhet hétfő estétől.

Hétfő estétől a paksi atomerőmű második blokkjának 3-as turbinája is termelni fog - közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.

A kormányfő bejegyzésében azt írta, hogy a Duna vízszintje hétfő reggel 19 centiméterrel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett, elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata.

Jelenleg a Duna alacsony vízállása miatt az atomerőműben csak egyetlen turbina tervel, és a múlt hétvégén csak egy-két centi vízállásnyira voltunk attól, hogy az utolsó turbinát is le kelljen állítani, az atomerőmű 44 éves történelmében először. De végül ezt sikerült elkerülni, és most úgy tűnik, még egy turbina üzemelhet. Azzal együtt a héten még érzékeny lesz a kérdés, hiszen újabb hőséghullám jön, és nem várható újabb eső a Duna vízgyűjtő területein.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Paksi atomerőmű: Magyar Péter óriási hírt jelentett be

hőség

paksi atomerőmű

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
PAKS: mi a leállítás és az újraindítás kockázata? Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Parlamenti ketrecharc és az új ellenállási stratégia. Bóka János, Inforádió, Aréna
Sziget: kinek kell még az
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.10. hétfő, 18:00
Bíró Tibor
egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője, a Magyar Hidrológiai Társaság alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tiltakozási hullám az AI-adatközpontok ellen: hitelkockázattá váltak a lakossági aggályok

Tiltakozási hullám az AI-adatközpontok ellen: hitelkockázattá váltak a lakossági aggályok

Az adatközpont-építési hullám finanszírozásában érdekelt bankok és vagyonkezelők egyre komolyabban veszik a helyi közösségek ellenállását és a belőle fakadó kockázatokat – derült ki a legnagyobb Wall Street-i pénzintézetek vezetőinek a nyilatkozataiból.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rémhírterjesztésért tartóztattak le 7 embert Romániában: csaknem meglincselte a mentősöket a feltüzelt tömeg

Rémhírterjesztésért tartóztattak le 7 embert Romániában: csaknem meglincselte a mentősöket a feltüzelt tömeg

A hét, 18 és 44 év közötti támadó ellen azután indult rendőrségi vizsgálat, hogy szombat este kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak meg egy, a településre beteghez érkező mentőautóra.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 13 killed in Ukrainian strike on Russia's Tatarstan region, officials say

At least 13 killed in Ukrainian strike on Russia's Tatarstan region, officials say

It is one of the deadliest Ukrainian drone attacks on Russia since the start of Moscow's war on Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 10. 12:20
Magyar Péter bejelentette a következő lépést
2026. augusztus 10. 12:08
Nemzetközi vizekre evez a fogyasztóvédelem
×
×