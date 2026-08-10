Duzzadtak a banános dobozok a kokaintól

Banándobozokba rejtett 2,9 tonna kokaint foglaltak le egy brit kikötőben - közölte hétfőn az Országos Bűnüldözési Ügynökség (National Crime Agency, NCA).

A tájékoztatás szerint a brit határrendészet emberei a 232 millió angol font (98 milliárd forint) értékű drogot az essexi London Gateway Port kikötőben találták meg csütörtökön egy Dél-Amerikából érkezett banánszállítmányban.

Az ügyben kilenc embert állítottak elő, később óvadék ellenében szabadlábra helyezték őket.

Dave Phillips, az NCA egyik vezető nyomozója szerint a drogfogás hatalmas nyereségétől fosztotta meg a háttérben álló szervezett bűnözői csoportot.

Az NCA és a határőrség 2024 februárjában hajtotta végre A-kategóriás kábítószerek eddig legnagyobb lefoglalását Nagy-Britanniában. Egy konténerben a southamptoni kikötőben közel hat tonna kokaint találtak, amelyet szintén egy dél-amerikai banánszállítmányban rejtettek el. Tavaly októberben pedig a brit belügyminisztérium közölte, hogy 2025 "rekordot döntő" nyarán több mint 1 milliárd font értékű kábítószert foglaltak le.

A belügyi tárca közlése szerint tavaly június 1. és augusztus 31. között a határőrség tisztjei 15,6 tonna kábítószert foglaltak le.