ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.75
usd:
316
bux:
148587.82
2026. augusztus 11. kedd Tiborc, Zsuzsanna
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

„Nem én hajtottam gyorsan, hanem az autóm!” – hiába próbált kifogásokat gyártani az elkapott sofőr

Infostart

A gyorshajtáson kapott sofőr próbálta bizonygatni az ártatlanságát a felelősség áthárításával az önvezető rendszerre, ám végül nem érte el a célját, nem hatotta meg az intézkedő rendőrt.

Érdekes kifogást talált egy gyorshajtáson kapott sofőr az Egyesült Államokban. A Colorado államban elcsípett pilóta 105 km/h-val haladt a Teslájával ott, ahol valójában csak 72-vel lehetne – írja a totalcar.hu.

Csakhogy nem egy szokványos gyorshajtásról van szó, ugyanis a sofőr azzal védekezett, hogy valójában nem ő volt az, aki túl gyorsan ment, hanem az épp önvezető módban használt Tesla.

A beszélgetést rögzítette a rendőr testkamerája, az egyenruhás azonnal elhárította a gyenge próbálkozást. Elmagyarázta az illetőnek, hogy amikor valaki a vezetőülésben ül, felelősséggel tartozik a járműért, függetlenül attól, hogy éppen az Autopilot kezeli-e a kormányzást, a gázt és a féket.

Bár a dolog egyértelműnek tűnik, valójában ennél valamivel árnyaltabb a szituáció – jegyzi meg a szaklap. A Teslát évek óta bírálják azért, mert sokak szerint megtévesztik az embereket az autók önvezetésének valódi képességeivel kapcsolatban. Utóbbira a legjobb és legegyszerűbb példa, hogy az Autopilot, illetve a Full Self-Driving elnevezés azt sugallja, hogy az autó képes teljesen önállóan közlekedni.

A két rendszer ugyanis valójában csak kettes szintű önvezetésre képes, azaz így is folyamatosan szükség van hozzá a sofőr figyelmére. Egy jogosítvánnyal rendelkező sofőrnek mindig készen kell állnia arra, hogy szükség esetén beavatkozzon, ha a vezetéstámogató rendszer épp valamit elhibázna.

A gyorshajtó férfi tovább erősködött, és ragaszkodott hozzá, hogy nem ő vezetett, azonban a helyzet a szakértő szerint teljesen egyértelmű: ha aktív volt az Autopilot, ha nem, kettes szintű önvezetésnél minden tekintetben a sofőr a felelős, az autó semmiképp.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    „Nem én hajtottam gyorsan, hanem az autóm!” – hiába próbált kifogásokat gyártani az elkapott sofőr

egyesült államok

rendőr

büntetés

önvezető autó

tesla

kifogás

gyorshajtás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Alsó tagozat megújítása: az irány jó, de komoly gondot is lát a PDSZ

Alsó tagozat megújítása: az irány jó, de komoly gondot is lát a PDSZ

A PDSZ alapvetően támogatja az alsó tagozat gyermekközpontú megújítását célzó 14 pontos javaslatcsomag szakmai irányait, ugyanakkor a jó célokhoz biztosítani kell a megvalósítás feltételeit is és minden pluszfeladathoz időt és pénzt kell rendelni – erről beszélt az InfoRádióban a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője.
 

Átalakítja a kormány az óvodai rendszert

Három új szak és egy új mesterképzés jön a felsőoktatásban

VIDEÓ
PAKS: mi a leállítás és az újraindítás kockázata? Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Parlamenti ketrecharc és az új ellenállási stratégia. Bóka János, Inforádió, Aréna
Sziget: kinek kell még az
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.11. kedd, 18:00
Lakatos Júlia
a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentést tett Trump a kulcsfontosságú tengeri szorosról: "százszázalékos" az amerikai kontroll, kész az aknamentesítés

Bejelentést tett Trump a kulcsfontosságú tengeri szorosról: "százszázalékos" az amerikai kontroll, kész az aknamentesítés

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy a Hormuzi-szoros teljes területéről eltávolították az aknákat, így a stratégiai fontosságú hajózási útvonal megnyílt a kereskedelmi forgalom előtt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A magyarok többsége elköveti ezt a hibát lakáseladásnál: a legbanálisabb dolgokon csúszik el minden - milliókat lehet bukni rajta

A magyarok többsége elköveti ezt a hibát lakáseladásnál: a legbanálisabb dolgokon csúszik el minden - milliókat lehet bukni rajta

Bár némelyik banálisnak tűnhet, bizony, sok eladó nem figyel oda ezekre a dolgokra.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 132 killed in Colombia's largest earthquake in years

At least 132 killed in Colombia's largest earthquake in years

More than 480 people were injured in the quakes, with more feared trapped under collapsed buildings.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 11. 04:40
Meglepő változást találtak a hosszú Covidban szenvedők agyában
2026. augusztus 10. 17:59
Pusztító földrengés rázta meg Kolumbiát, rengeteg halott, hatalmas a pánik
×
×