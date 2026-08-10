Nyomoznak a veglegestorles.hu ügyében

A Miniszterelnökség korábbi szerződéseinek átvizsgálásakor derült ki, hogy a veglegestorles.hu szolgáltatása kapcsán mintegy

bruttó 40 milliárd forintot fizettek ki egy vállalkozónak 15 millió adattörlő kódért.

Hozzátették: az ügyben előkerült szerződéseket a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kötötte az Antenna Hungária Zrt.-vel, a szoftvert és a rendszerüzemeltetést pedig a Certus Software Zrt. biztosította.

Egy rendkívül összetett pénzügyi és eljárási konstrukció során csaknem nettó 31,2 milliárd forintot fizettek ki a vállalkozónak, ami közel bruttó 40 milliárd forintot jelent, összesen több mint 15 millió darab adattörlő kódért – írták.

Hozzátették: az NMHH költségvetésébe beépítettek külön tételként évi 10 milliárd forintot ugyanerre a célra. 2025-től az Antenna Hungária általános jogutódjaként a 4iG a teljesítési közreműködő.

Közölték: a megtalált iratok felvetik a gyanút, hogy olyan esetekért is fizettek, amelyekhez nem kapcsolódott valós adattörlési tevékenység, a díjazás alapja ugyanis nem a ténylegesen végrehajtott adattörlések száma, hanem az adattörlő kódokhoz kapcsolódó licencjogosultságok megnyílása volt. Ez azt jelenti, hogy az elszámoltathatóság nem a tényleges szoftverletöltéshez, nem a törlés megkezdéséhez és még csak nem is a sikeres adattörléshez kapcsolódott – írták.

A kormány július elején tett feljelentést, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig ez alapján rendelte el a nyomozást ismeretlen tettes ellen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanújával.