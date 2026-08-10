Átalakítja a kormány az óvodai rendszert

Lannert Judit oktatási miniszter a Facebookon jelentette be, hogy létrejött az Óvodai Szakmai Egyeztető Fórum, amelynek célja, hogy az óvodai nevelést érintő döntések a szakemberek gyakorlati tapasztalataira és rendszeres párbeszédre épüljenek.

A miniszter szerint a résztvevők azokat a területeket is azonosították, ahol a gyakorlati tapasztalatok alapján szükség lehet a szabályozás továbbfejlesztésére. A fórum a tervek szerint háromhavonta ülésezik majd, hogy az óvodai neveléssel kapcsolatos döntések szakmai együttműködésre és a mindennapi tapasztalatokra támaszkodjanak.