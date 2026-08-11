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A group of friends wading into lake together in the afternoon summer sun.
Nyitókép: Hinterhaus Productions/Getty Images

Alattomos veszélyre figyelmeztették a balatoni rendőrök a fürdőzőket

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A sekély víz csalóka lehet, és ez nem csak a kisgyerekekre veszélyes.

A déli parton tapasztalható, hosszan sekély víz által rejtett veszélyre figyelmeztet bejegyzésében a Somoly Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az alacsony vízállás miatt sokan gyalogolnak beljebb a Balatonba vagy indulnak útnak SUP-pal, de a parttól pár száz méterre húzódó marásvonal hatalmas veszélyt rejt. Itt a meder nem fokozatosan, hanem egy-két lépésen belül akár 1-2 métert is süllyed. A váratlan mélyülés könnyen pánikhoz és balesethez vezethet.

A marásvonalat a vízügy térképen is jelöli, érdemes megnézni.

A rendőrség tippeket adott a biztonságos strandoláshoz:

  • „Válaszd a kijelölt fürdőhelyeket! A bóják és a táblák pontosan mutatják a biztonságos sávot.
  • Ha nem kijelölt helyen mész a vízbe, légy duplán óvatos, és figyelj a környezetedre!
  • Vigyázzunk egymásra a vízen is!
  • Ha vízben bajba kerülsz vagy bajba jutottat látsz, tárcsázd a 1817-et!”
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Kezdőlap    Belföld    Alattomos veszélyre figyelmeztették a balatoni rendőrök a fürdőzőket

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