Alattomos veszélyre figyelmeztették a balatoni rendőrök a fürdőzőket

A déli parton tapasztalható, hosszan sekély víz által rejtett veszélyre figyelmeztet bejegyzésében a Somoly Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az alacsony vízállás miatt sokan gyalogolnak beljebb a Balatonba vagy indulnak útnak SUP-pal, de a parttól pár száz méterre húzódó marásvonal hatalmas veszélyt rejt. Itt a meder nem fokozatosan, hanem egy-két lépésen belül akár 1-2 métert is süllyed. A váratlan mélyülés könnyen pánikhoz és balesethez vezethet.

A marásvonalat a vízügy térképen is jelöli, érdemes megnézni.

A rendőrség tippeket adott a biztonságos strandoláshoz: