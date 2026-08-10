Nagy baj történt az esztergomi vasútvonalon

A baleset miatt Pilisvörösvár és Piliscsaba között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Főosztályvezetőt gyászol a magyar miniszter, tragikus baleset történt még szerdán
A baleset miatt Pilisvörösvár és Piliscsaba között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Az adatközpont-építési hullám finanszírozásában érdekelt bankok és vagyonkezelők egyre komolyabban veszik a helyi közösségek ellenállását és a belőle fakadó kockázatokat – derült ki a legnagyobb Wall Street-i pénzintézetek vezetőinek a nyilatkozataiból.
A hét, 18 és 44 év közötti támadó ellen azután indult rendőrségi vizsgálat, hogy szombat este kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak meg egy, a településre beteghez érkező mentőautóra.
It is one of the deadliest Ukrainian drone attacks on Russia since the start of Moscow's war on Ukraine.