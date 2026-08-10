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Nyitókép: Pixabay

Nagy baj történt az esztergomi vasútvonalon

Infostart / MTI

Elgázolt egy embert a vonat Piliscsabán, Klotildliget megálló közelében hétfő délelőtt, az esztergomi vonalon hosszabb menetidővel kell számolni - közölte a Mávinform a honlapján.

A baleset miatt Pilisvörösvár és Piliscsaba között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

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