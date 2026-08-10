A meteorológusok vaskos esőfelhők közeledtét látják

A hetek óta tartó forróság továbbra sem enged szorításából. Kedden akár 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Kedd éjszaka gyenge front éri el hazánkat, hatására szerdára és csütörtökre 27-34 fok közé szelídül a meleg. Pénteken ismét rákapcsol a kánikula, markáns melegedés kezdődik, a hét utolsó napjaiban újra 35-40 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk, míg a csapadék esélye elenyésző.

A jelenlegi előrejelzések szerint aztán augusztus 17-18. környékén lassan mozgó, hullámzó frontrendszer éri el Magyarországot és végre jelentősebb, országos csapadékot hozhat – nyilatkozta a 24.hu-nak Molnár László meteorológus.

Mindenhol számíthatunk csapadékra: a jövő hét elején országos átlagban 10-30 milliméternyi esőre van kilátás.

A folytatásban augusztus 20-án ismét egy anticiklon veszi át az uralmat, száraz és meleg lesz az idő egészen augusztus 25-éig, amikor újabb, csapadékot hozó front érkezhet.