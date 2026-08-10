Pusztító földrengés rázta meg Kolumbiát, rengeteg halott, hatalmas a pánik

Legfrissebb összesítés szerint már legalább 111 halottja is van a Kolumbia csendes-óceáni partvidékét helyi idő szerint hétfő reggel megrázó 7,4-es erősségű földrengésnek – közölte az ország múlt héten beiktatott új elnöke, Abelardo de la Espriella.
„A (helyi idő szerint) 12.30-kor rendelkezésre álló adatok szerint 111-en haltak meg, 87-en megsérültek, 1575 lakóépületben keletkeztek károk, 37 teljesen megsemmisült, 61 épület pedig összeomlott” – ismertette az államfő, aki nem sokkal korábban országos szintű szükségállapotot hirdetett. A döntést egyhangúlag támogatta kabinetje annak rendkívüli ülésén.
„Nem hagyjuk magukra az embereket. A szívünkben élnek, és teljes elszántsággal fogunk gondoskodni róluk” – tette hozzá.
A kolumbiai belügyminiszter szerint országszerte húsznál is több önkormányzatot sújtott a természeti csapás.
Emberéleteket követelte a földrengés Risaralda megyében, Valle de Cauca megyében, ahol az ország harmadik legnagyobb városa, Cali is található, továbbá Chocó megyében, ahol Manizales városában a helyi neogótikus katedrális egyik tornya összeomlott és a templomhajóra dőlt.
Korábban Risaralda és a szomszédos Chocó megye kormányzója is sérültekről, illetve jelentős károkról számolt be. Alejandro Eder polgármester szerint Cali városában legalább 20 épület dőlt össze, többen pedig a törmelék alatt rekedhettek.
Jorge Moncayo, egy 64 éves taxisofőr Caliban, elmondta, hogy a város dombvidékén lévő otthonából látta, ahogy az épületek összeomlásakor porfelhők törtek fel a városban.
Kolumbia földtani szolgálata szerint az országban ez volt az utóbbi évtized legerősebb földrengése, amelyet egy 2,8-as és egy 4,8-as utórengés is követett.
Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura és Pereira városok repülőterein felfüggesztették a járatokat. A közösségi médiában felvételek jelentek meg arról, hogy Pereira repülőterén a mennyezet darabokban hullt a rémült utasokra.
Az amerikai földtani intézet (USGS) által 7,4-es erősségűre becsült földrengés fészke 5 kilométerre volt keletre a mintegy 4800 lakosú San José del Palmar városától 107 kilométeres mélységben, mintegy 400 kilométerre nyugatra a fővárostól, Bogotától.
Az amerikai kontinens különböző országainak vezetőitől érkeztek támogatást felkínáló üzenetek.
„A Trump-kormány szorosan figyelemmel kíséri a Kolumbiát sújtó nagy erejű földrengést, és készen áll a kolumbiai nép támogatására” – írta Marco Rubio amerikai külügyminiszter az X-en.
Az ENSZ helyettes szóvivője, Farhan Haq kijelentette, a világszervezet készen áll arra, hogy szükség esetén segítséget nyújtson.
Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer… https://t.co/tqfFPcdVx7— Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) August 10, 2026