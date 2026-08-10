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Törmelék egy lakóépület elõtt, miután földrengés rázta meg a kolumbiai Calit 2026. augusztus 10-én. A 7,4-es erõsségû földrengés epicentruma az ország nyugati részén fekvõ Chocó tartományban, San José del Palmar település közelében volt.MTI/AP/Santiago Saldarriaga
Nyitókép: MTI/AP/Santiago Saldarriaga

Pusztító földrengés rázta meg Kolumbiát, rengeteg halott, hatalmas a pánik

Infostart / MTI

7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbiát. Sérültek is vannak, és több épület is súlyos károkat szenvedett Quibdóban, a régió fővárosában. A helyiek az utórengésektől is tartanak.

Legfrissebb összesítés szerint már legalább 111 halottja is van a Kolumbia csendes-óceáni partvidékét helyi idő szerint hétfő reggel megrázó 7,4-es erősségű földrengésnek – közölte az ország múlt héten beiktatott új elnöke, Abelardo de la Espriella.

„A (helyi idő szerint) 12.30-kor rendelkezésre álló adatok szerint 111-en haltak meg, 87-en megsérültek, 1575 lakóépületben keletkeztek károk, 37 teljesen megsemmisült, 61 épület pedig összeomlott” – ismertette az államfő, aki nem sokkal korábban országos szintű szükségállapotot hirdetett. A döntést egyhangúlag támogatta kabinetje annak rendkívüli ülésén.

„Nem hagyjuk magukra az embereket. A szívünkben élnek, és teljes elszántsággal fogunk gondoskodni róluk” – tette hozzá.

A kolumbiai belügyminiszter szerint országszerte húsznál is több önkormányzatot sújtott a természeti csapás.

Emberéleteket követelte a földrengés Risaralda megyében, Valle de Cauca megyében, ahol az ország harmadik legnagyobb városa, Cali is található, továbbá Chocó megyében, ahol Manizales városában a helyi neogótikus katedrális egyik tornya összeomlott és a templomhajóra dőlt.

Korábban Risaralda és a szomszédos Chocó megye kormányzója is sérültekről, illetve jelentős károkról számolt be. Alejandro Eder polgármester szerint Cali városában legalább 20 épület dőlt össze, többen pedig a törmelék alatt rekedhettek.

Jorge Moncayo, egy 64 éves taxisofőr Caliban, elmondta, hogy a város dombvidékén lévő otthonából látta, ahogy az épületek összeomlásakor porfelhők törtek fel a városban.

Kolumbia földtani szolgálata szerint az országban ez volt az utóbbi évtized legerősebb földrengése, amelyet egy 2,8-as és egy 4,8-as utórengés is követett.

Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura és Pereira városok repülőterein felfüggesztették a járatokat. A közösségi médiában felvételek jelentek meg arról, hogy Pereira repülőterén a mennyezet darabokban hullt a rémült utasokra.

Az amerikai földtani intézet (USGS) által 7,4-es erősségűre becsült földrengés fészke 5 kilométerre volt keletre a mintegy 4800 lakosú San José del Palmar városától 107 kilométeres mélységben, mintegy 400 kilométerre nyugatra a fővárostól, Bogotától.

Az amerikai kontinens különböző országainak vezetőitől érkeztek támogatást felkínáló üzenetek.

„A Trump-kormány szorosan figyelemmel kíséri a Kolumbiát sújtó nagy erejű földrengést, és készen áll a kolumbiai nép támogatására” – írta Marco Rubio amerikai külügyminiszter az X-en.

Az ENSZ helyettes szóvivője, Farhan Haq kijelentette, a világszervezet készen áll arra, hogy szükség esetén segítséget nyújtson.

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