Felterhelik Paksot, legalábbis megpróbálják

Azt írták, hogy a Duna vízszintjének az elmúlt napokban tapasztalt, lassú emelkedése és a vízszint átmeneti, mérsékelt növekedése lehetővé tette, hogy az atomerőmű szakemberei megkezdjék a blokk felterhelését.

Felidézték, hogy a folyó alacsony vízállása miatt az 1., a 3. és a 4. blokkat le kellett állítani, a 2. blokk pedig ötven százalékos teljesítményen üzemelt 11 napon keresztül. Bár az atomerőmű személyzete felkészült az utolsó termelőegység leállítására, és a blokkok ezt követő biztonsági hűtésére is, a Duna jelenlegi és a következő napokra előre jelzett vízállása és a kapcsolódó műszaki feltételek alapján hétfő este hat órakor megkezdődhetett a 2. blokk fokozatos felterhelése.

Kitértek arra, hogy a folyamat szigorú eljárásrendek szerint zajlik. Ahogyan a leállítás során lépésről lépésre csökkentették a teljesítményt, a visszaindítás során a reaktorok teljesítményének emelése is sok lépésből álló folyamat. Az eljárást képzett, az ilyen típusú műveletek végrehajtásában nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek végzik, folyamatos üzemviteli, biztonsági és hatósági felügyelet mellett - tették hozzá.

A 2. blokk a névleges teljesítményét – amely mintegy 500 megawatt (MW) – várhatóan hétfőn este 22 órakor éri el.

Az atomerőmű honlapja szerint hétfőn este 19 óra körül az erőmű termelése már meghaladta a 300 megawattot.