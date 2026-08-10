Elhalaszt egy karbantartást a Dunamenti Erőmű, hogy segíthessen

A biztonságos ellátás érdekében karbantartást ütemez át a dunamenti erőmű – tájékoztatta az erőműtársaság közleményben az MTI-t hétfőn.

A Dunamenti Erőmű Zrt. ismerteti: a Gazdasági és Energetikai Minisztériummal közösen értékelte a villamosenergia-rendszer ellátásbiztonsági szempontjait. Az egyeztetések eredményeként a G3 blokk eredetileg augusztus végére tervezett garanciális karbantartását átütemezik, a minisztérium javaslatára.

A munkák későbbi időpontban valósulnak meg annak érdekében, hogy a G3 blokk a nyári csúcsterhelési időszakban továbbra is rendelkezésre álljon, és hozzájáruljon Magyarország biztonságos áramellátásához.

A karbantartást a biztonságos üzemeltetés műszaki feltételeinek és a rendelkezésre álló biztonságos üzemóráknak a figyelembevételével ütemezik át - fűzték hozzá a közleményben.

A Dunamenti Erőmű hangsúlyozta: továbbra is szorosan együttműködik a rendszerirányítóval, az illetékes hatóságokkal és szakmai partnereivel annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb szinten támogassa a hazai fogyasztók zavartalan ellátását.

A dunamenti erőmű beépített kapacitása jelenleg 564 megawatt. A gáztüzelésű erőmű gerincét a csaknem 400 megawattos kombinált ciklusú G3-as blokk adja.