Nyomoz a rendőrség a Szigeten történt bedrogozási ügyben

Nyomozást indított a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Sziget Fesztiválon történt drogügyben – tudta meg a 24.hu.

Mint arról az Infostart is beszámolt, olyan beszámolók jelentek meg a közösségi médiában, hogy a Sziget Fesztiválon augusztus 8-án tartott Dj Oti (Sebestyén Balázs) koncerten több embert is bedrogoztak. Azóta a fesztivál szervezői is közleményben reagáltak a történtekre.

Olyan fesztiválozó is volt, aki az italába kevert kábítószer okozta hatások mellett arra is panaszkodott, hogy a helyszínen dolgozó mentők méltatlanul bántak vele. Állítása szerint hiába kereste a biztonságiakat is, azt mondták neki, hogy keresse a rendőrséget. Elmondása szerint a 112-t is felhívta az eset után, de ők azt közölték vele, forduljon a kihelyezett biztonságiakhoz, illetve menjen be feljelentést, illetve panaszt tenni a III. kerületi kapitányságra.

A lap az ügyben megkereste a BRFK-t, hogy megtudja, indult-e nyomozás a nagy visszhangot kapott ügyben. „A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozást rendelt el az esettel kapcsolatban, amelynek célja a történtek teljes körű tisztázása. A szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, és tanúkihallgatás is történt” – válaszolta Csécsi Soma szóvivő.