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Nyitókép: membio/Getty Images

Meglepő változást találtak a hosszú Covidban szenvedők agyában

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Világszerte legalább 65 millió ember szenved hosszú Covidban. Most kiderült, hogy pontosan mi okozza egyeseknél az érzelmi zavarokat.

Bár a Covid már a múlt, a hosszútávú hatásai több mint 200-féle tünettel járhatnak, beleértve a fáradtságot, a memóriazavarokat, az alvászavarokat, a szorongást és a depressziót is. Kanadai kutatók most rájöhettek, minek a következményei lehetnek a negatív érzelmek, írja a Science Alert alapján a 24.hu.

Az eBioMedicine szaklapban megjelent kutatás szerint azoknál, akik Covid–19-fertőzés után néhány hónappal életükben először tapasztaltak tartós apátiát és depressziót,

körülbelül 18 százalékkal kevesebb dopamin-idegvégződés található az agyukban, mint az egészséges embereknél.

A dopamin egy rendkívül fontos neurotranszmitter, amely segít a mozgás és a motiváció szabályozásában, ezek elvesztése pedig befolyásolja a kognitív funkciókat, és neurodegeneratív betegségek kialakulását idézheti elő.

A kutatásban 24 hosszú Covidban szenvedő ember és 24 hasonló korú egészséges felnőtt vett részt. A szakértők azt tapasztalták, hogy a dopamin idegvégződéseinek károsodása akár 4,6 évvel a Coviddal megfertőződés után is megfigyelhető volt. Habár a vizsgálatban részt vevő betegek száma szűkös, különösen figyelemre méltó megállapítás, hogy ezek a változások láthatóak voltak az agyi vizsgálatokon, és nem csupán a tünetek mutattak a változás irányába.

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