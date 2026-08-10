ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.31
usd:
314.37
bux:
148536.63
2026. augusztus 10. hétfő Lőrinc
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Baka András, a Legfelsõbb Bíróság volt elnöke beszédet mond a Magyar Bírói Egyesület szervezésében, a bírók és az igazságszolgáltatás függetlenségéért rendezett demonstráción az Igazságügyi Minisztérium Nádor utcai épületénél 2025. február 22-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Magyar Péter bejelentette a következő lépést

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Kedden 14 órakor szavaz az Országgyűlés az új köztársasági elnökről. A Tisza 140 országgyűlési képviselője ajánlotta Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökét államfőnek. A Mi Hazánk hat képviselői aláírása kevés Tóth Máté energiajogászt jelöléséhez, míg a Fidesz nem vesz részt az államfőválasztásban.

Szavazás kedden 14 órakor – jelezte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon azt, hogy a Tisza-frakció benyújtotta a parlamentnek a Baka András köztársaságielnök-jelöléséhez szükséges ajánlóívet. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének, negyven képviselőnek az írásbeli ajánlása szükséges.

A kormányfő azt írta: a Tisza 140 országgyűlési képviselője ajánlotta írásban Baka Andrást államfőnek. „A Fidesz nem tudott jelöltet találni, a Mi Hazánk pedig a szükséges 40 helyett 6 aláírást tudott összegyűjteni” – ismertette Magyar Péter.

Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője közölte: az ajánlóíven szereplő 140 aláírás több, mint egy jelöléshez szükséges formális lépés. „Közös és egyértelmű döntés arról, hogy olyan köztársasági elnököt szeretnénk Magyarország élére, akinek szakmai tekintélye, függetlensége és több évtizedes közjogi tapasztalata biztos alapot jelent az előttünk álló alkotmányozási időszakban.”

A frakcióvezető hangsúlyozta: büszke arra, hogy képviselőcsoportja egységesen áll egy olyan jelölt mögött, aki egész pályáján következetesen képviselte a jogállamiság és a bírói függetlenség értékeit.

A Tisza országgyűlési képviselőcsoportja szombaton titkos szavazáson döntött arról, hogy Baka András államfő-jelöltségét támogatja. Magyar Péter akkor azt mondta: a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet, és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. „Baka András méltó arra, hogy megtestesítse az egész magyar nemzet egységét, és hogy betöltse a köztársasági elnöki pozíciót” – hangsúlyozta.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter bejelentette a következő lépést

köztársaságielnök-választás

magyar péter

baka andrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
PAKS: mi a leállítás és az újraindítás kockázata? Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Parlamenti ketrecharc és az új ellenállási stratégia. Bóka János, Inforádió, Aréna
Sziget: kinek kell még az
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.10. hétfő, 18:00
Bíró Tibor
egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője, a Magyar Hidrológiai Társaság alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tiltakozási hullám az AI-adatközpontok ellen: hitelkockázattá váltak a lakossági aggályok

Tiltakozási hullám az AI-adatközpontok ellen: hitelkockázattá váltak a lakossági aggályok

Az adatközpont-építési hullám finanszírozásában érdekelt bankok és vagyonkezelők egyre komolyabban veszik a helyi közösségek ellenállását és a belőle fakadó kockázatokat – derült ki a legnagyobb Wall Street-i pénzintézetek vezetőinek a nyilatkozataiból.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rémhírterjesztésért tartóztattak le 7 embert Romániában: csaknem meglincselte a mentősöket a feltüzelt tömeg

Rémhírterjesztésért tartóztattak le 7 embert Romániában: csaknem meglincselte a mentősöket a feltüzelt tömeg

A hét, 18 és 44 év közötti támadó ellen azután indult rendőrségi vizsgálat, hogy szombat este kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak meg egy, a településre beteghez érkező mentőautóra.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 13 killed in Ukrainian strike on Russia's Tatarstan region, officials say

At least 13 killed in Ukrainian strike on Russia's Tatarstan region, officials say

It is one of the deadliest Ukrainian drone attacks on Russia since the start of Moscow's war on Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 10. 12:08
Nemzetközi vizekre evez a fogyasztóvédelem
2026. augusztus 10. 11:56
Elhunyt Arató Péter
×
×