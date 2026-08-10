Magyar Péter bejelentette a következő lépést

Szavazás kedden 14 órakor – jelezte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon azt, hogy a Tisza-frakció benyújtotta a parlamentnek a Baka András köztársaságielnök-jelöléséhez szükséges ajánlóívet. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének, negyven képviselőnek az írásbeli ajánlása szükséges.

A kormányfő azt írta: a Tisza 140 országgyűlési képviselője ajánlotta írásban Baka Andrást államfőnek. „A Fidesz nem tudott jelöltet találni, a Mi Hazánk pedig a szükséges 40 helyett 6 aláírást tudott összegyűjteni” – ismertette Magyar Péter.

Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője közölte: az ajánlóíven szereplő 140 aláírás több, mint egy jelöléshez szükséges formális lépés. „Közös és egyértelmű döntés arról, hogy olyan köztársasági elnököt szeretnénk Magyarország élére, akinek szakmai tekintélye, függetlensége és több évtizedes közjogi tapasztalata biztos alapot jelent az előttünk álló alkotmányozási időszakban.”

A frakcióvezető hangsúlyozta: büszke arra, hogy képviselőcsoportja egységesen áll egy olyan jelölt mögött, aki egész pályáján következetesen képviselte a jogállamiság és a bírói függetlenség értékeit.

A Tisza országgyűlési képviselőcsoportja szombaton titkos szavazáson döntött arról, hogy Baka András államfő-jelöltségét támogatja. Magyar Péter akkor azt mondta: a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet, és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. „Baka András méltó arra, hogy megtestesítse az egész magyar nemzet egységét, és hogy betöltse a köztársasági elnöki pozíciót” – hangsúlyozta.