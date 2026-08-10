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Molnár Dóra, az ötödik Budafóka XXII. SE csapatának tagja a 4x200 méteres női gyorsváltó döntője után az úszók kaposvári rövidpályás országos bajnokságának zárónapján, 2024. november 9-én.
Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

Horrorfinis a női 4x200-as gyors női Eb-döntőben, magyar ezüst!

Infostart / MTI

A Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Ugrai Panna összeállítású 4x200 méteres női gyorsváltó ezüstérmet nyert a párizsi Európa-bajnokság medencés úszóversenyeinek hétfői nyitónapján.

A francia fővárosban rendezett olimpián két éve hatodik helyezett magyar staféta 7:49.09 perces eredménnyel zárt, s nagy csatában előzte meg az oroszokat és a németeket. A számot a britek nyerték fölényesen.

A délelőtti előfutamból a harmadik idővel, 7:56.75-tel jutott tovább a magyar egység, melyben az esti fináléra pedig változtattak a sorrendben, Pádár befejező emberből első lett, míg Ugrai elsőből utolsó.

Pádár a harmadik helyen váltott az ujjtörése után még közel sem százszázalékos Ábrahámmal, aki a második helyre hozta fel a csapatot. Késely, aki 24 évével a váltó legrutinosabb tagja, ugyancsak a negyedik helyen váltott, de a második százzal egyértelműen versenyben tartotta társait a dobogóért. Közben a britek gyakorlatilag behozhatatlan előnyre tettek szert. Ugrai hatalmas csatát vívott riválisaival és az utolsó pillanatig kitartott, négy századdal előzte meg orosz, öttel német ellenfelét.

Ez az ezüst a magyar medencés úszóválogatott első érme a kontinensviadalon.

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Eredmények:

női 4x200 m gyorsváltó, Európa-bajnok:

Nagy-Britannia (Freya Colbert, Abbie Wood, Leah Schlosshan, Freya Anderson) 7:45.93 perc

2. MAGYARORSZÁG (Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Ugrai Panna) 7:49.09

3. Oroszország (Szofija Gyakova, Kszenyija Misarina, Darija Suruskina, Darija Klepikova) 7:49.13

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