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Szivárvány a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójában játszott Újpest FC - Ferencvárosi TC mérkőzés előtt a Szusza Ferenc Stadionban 2024. február 25-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Vendégszurkolók előtt játsszák le az Újpest-MTK-t

Infostart / MTI

Nem lesz teljes mértékig zárt kapus az Újpest FC-MTK Budapest mérkőzés a labdarúgó NB I negyedik fordulójának szombati játéknapján, ugyanis a vendégszurkolók a helyszínen tekinthetik meg a találkozót.

Az Újpest FC közösségi oldalán megjelent hétfői közlemény szerint bár a meccsre – a magyar szövetség fegyelmi bizottságának büntetése miatt – kizárólag az MTK drukkerei válthatnak belépőt, az elmúlt napokban a klubhoz olyan információk jutottak el, melyek szerint újpesti szurkolók is jegyvásárlást terveznek vendégszektorba.

A visszaélések elkerülése érdekében az MTK-nak szóló jegyeket kizárólag személyesen értékesítik, a vásárláshoz személyes adatok megadása szükséges.

Akikről a beléptetés során megállapítható, hogy nem az MTK szurkolói, nem engedik be a Szusza Ferenc Stadionba.

„Az esetleges szabályszegések klubunk számára további fegyelmi következményekkel és büntetésekkel járhatnak” – olvasható a közleményben.

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Kezdőlap    Sport    Vendégszurkolók előtt játsszák le az Újpest-MTK-t

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