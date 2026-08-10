Vendégszurkolók előtt játsszák le az Újpest-MTK-t

Az Újpest FC közösségi oldalán megjelent hétfői közlemény szerint bár a meccsre – a magyar szövetség fegyelmi bizottságának büntetése miatt – kizárólag az MTK drukkerei válthatnak belépőt, az elmúlt napokban a klubhoz olyan információk jutottak el, melyek szerint újpesti szurkolók is jegyvásárlást terveznek vendégszektorba.

A visszaélések elkerülése érdekében az MTK-nak szóló jegyeket kizárólag személyesen értékesítik, a vásárláshoz személyes adatok megadása szükséges.

Akikről a beléptetés során megállapítható, hogy nem az MTK szurkolói, nem engedik be a Szusza Ferenc Stadionba.

„Az esetleges szabályszegések klubunk számára további fegyelmi következményekkel és büntetésekkel járhatnak” – olvasható a közleményben.