ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.6
usd:
315.83
bux:
148587.82
2026. augusztus 10. hétfő Lőrinc
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hallerné Nagy Anikó, az Országgyûlés elnöki feladatait ellátó alelnöke sajtótájékoztatót tart az Országházban 2026. július 27-én, miután a Fidesz és KDNP képviselõi kivonultak a parlament ülésérõl, és a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezik.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Államfőválasztás – Tucatnyi jelölt közül találta meg a magáét a Tisza Párt, részletek

Infostart / MTI

A Tisza képviselőcsoportja minimum tíz emberrel egyeztetett az államfőjelöltségről, a szombati frakcióülésre már csak három név maradt és a frakció végül elsöprő többséggel szavazta meg Baka András jelölését. Erről újságírói kérdésre beszélt Hallerné Nagy Anikó (Tisza), az Országgyűlés házelnöki feladatait ellátó alelnöke hétfőn a Parlamentben.

Arra a kérdésre, hogy mit jelent az elsöprő többség, a politikus azt felelte, hogy számot nem szeretne mondani, „de valóban matematikai többség volt”.

Hallerné Nagy Anikó nem akart arról nyilatkozni, hogy a három jelölt között volt-e nő, ahogy arról sem, hogy mind a három jelölt jogász volt-e.

Az alelnök úgy fogalmazott, hogy Baka András volt az egyik „kiváló jelölt a nagyon-nagyon sok jó” jelölt közül. A Legfelsőbb Bíróság volt elnöke kiváló szaktekintély, mind emberi előéletét, mind pedig szakmai múltját tekintve fantasztikusan jó jelölt – emelte ki. Baka András személye garancia arra, hogy az alkotmányozási folyamatban az ország érdekeit szem előtt tartva, nem pedig a pártok érdekeit figyelembe véve fog munkálkodni, és meg tudja testesíteni azt a nemzetegyesítő erőt, amit mindig is elvártunk egy köztársasági elnöktől – fogalmazott.

Polgár Juditról, akinek a neve korábban szintén felmerült, úgy vélekedett, hogy valóban volt egy elhibázott kommunikáció ebben a kérdésben.

Polgár Judit is egy fantasztikus jelölt lett volna, de egyrészt nem vállalta el a felkérést, másrészt pedig nagyobb igény és nagyobb elvárás volt arra a társadalom részéről, hogy egy jogász szaktekintély kísérje végig ezt a folyamatot – fogalmazott.

Hallerné Nagy Anikót kérdezték arról is, hogy a Tisza Párt vezetésétől a frakció kapott-e bármilyen iránymutatást arra, hogy ők melyik jelöltet preferálják, amire válaszolva leszögezte, hogy „nem volt direkt irányítás”.

Azzal kapcsolatban is érdeklődtek nála, hogy az Országgyűlés hétfői ülésén a Mi Hazánk képviselői nem álltak fel, amikor a roma holokausztról emlékeztek meg a képviselők. Úgy fogalmazott, hogy tartalmilag nem szeretné minősíteni az esetet, azt inkább a házszabály alapján értelmezné. A megemlékezés és néma felállás egy olyan gyakorlat, aminek van egy keretrendszere, „a mai (...) nem illeszkedett ebbe” – tette hozzá. Közölte, hogy Toroczkai László frakcióvezető indítványozta, hogy ebben az ügyben hétfőn hívják össze a házbizottságot.

Amikor arra kérték, hogy minősítse tartalmilag az esetet, hangsúlyozta, miután éppen ebben a témában kérték a házbizottság összehívását, ezért „nem mehet előre”, amíg nem hallgatja meg a Toroczkai László indítványát.

Az alelnök teljesen más eljárásnak nevezte Baka Andrásnak Legfelsőbb Bíróság éléről és Sulyok Tamásnak a köztársasági elnöki pozícióból való elmozdítását. Hozzátette, hogy Sulyok Tamás maga írta alá az alaptörvény 17. módosítását, amivel július 20-án 0 órakor megszűnt a mandátuma.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Államfőválasztás – Tucatnyi jelölt közül találta meg a magáét a Tisza Párt, részletek

országgyűlés

államfőválasztás

hallerné nagy anikó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Alsó tagozat megújítása: az irány jó, de komoly gondot is lát a PDSZ

Alsó tagozat megújítása: az irány jó, de komoly gondot is lát a PDSZ
A PDSZ alapvetően támogatja az alsó tagozat gyermekközpontú megújítását célzó 14 pontos javaslatcsomag szakmai irányait, ugyanakkor a jó célokhoz biztosítani kell a megvalósítás feltételeit is és minden pluszfeladathoz időt és pénzt kell rendelni – erről beszélt az InfoRádióban a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője.
 

Átalakítja a kormány az óvodai rendszert

Három új szak és egy új mesterképzés jön a felsőoktatásban

Államfőválasztás – Tucatnyi jelölt közül találta meg a magáét a Tisza Párt, részletek

Államfőválasztás – Tucatnyi jelölt közül találta meg a magáét a Tisza Párt, részletek

A Tisza képviselőcsoportja minimum tíz emberrel egyeztetett az államfőjelöltségről, a szombati frakcióülésre már csak három név maradt és a frakció végül elsöprő többséggel szavazta meg Baka András jelölését. Erről újságírói kérdésre beszélt Hallerné Nagy Anikó (Tisza), az Országgyűlés házelnöki feladatait ellátó alelnöke hétfőn a Parlamentben.
 

Magyar Péter viszonválasza: „Ezek után mondják, hogy ez Facebook-kormányzás? Egészségükre, és jó étvágyat kívánok!”

Esküt tett két új fideszes képviselő, Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszik át

Kiderült, miért nem álltak fel a Mi Hazánk képviselői a roma holokauszt parlamenti megemlékezésén

Drámai országgyűlési ülés kezdődött Magyar Péter beszédével

Paksi atomerőmű: Magyar Péter óriási hírt jelentett be, nagyot javul a helyzet

140 Tisza-képviselő mondott igent Baka Andrásra, egyetlen aláírás hiányzik

Magyar Péter bejelentette a következő lépést

Nagyot fordult a mérleg – Költségvetés

VIDEÓ
PAKS: mi a leállítás és az újraindítás kockázata? Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Parlamenti ketrecharc és az új ellenállási stratégia. Bóka János, Inforádió, Aréna
Sziget: kinek kell még az
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.11. kedd, 18:00
Lakatos Júlia
a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy győzelmet arattak az oltásellenesek Amerikában, megszületett az elnöki rendelet

Nagy győzelmet arattak az oltásellenesek Amerikában, megszületett az elnöki rendelet

Donald Trump amerikai elnök rendeletben korlátozta a gyermekkori védőoltások számát, a közegészségügyi szakértők tiltakozása ellenére mindössze 11 vakcinára szűkítve az eddigi oltási programot – írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Polgárőrök lepik el Budapest utcáit a következő hetekben: itt lehet velük nagy eséllyel találkozni

Polgárőrök lepik el Budapest utcáit a következő hetekben: itt lehet velük nagy eséllyel találkozni

A vendégpolgárőrök az első szakaszban a rendőrség által meghatározott, közbiztonság szempontjából forrópontnak számító helyszíneken, a fogadó fővárosi polgárőrségek tagjaival közösen látnak el szolgálatot.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 111 people killed as buildings collapse in Colombia after magnitude 7.4 earthquake

At least 111 people killed as buildings collapse in Colombia after magnitude 7.4 earthquake

The government has declared a national emergency following the tremor, which struck at 07:34 local time (12:34 GMT).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 10. 21:42
Vízveszteség-csökkentő programot jelentett be a kormány
2026. augusztus 10. 20:58
Elhalaszt egy karbantartást a Dunamenti Erőmű, hogy segíthessen
×
×