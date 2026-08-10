Brutális, hogy mit tett a buszsofőr az utasával Pest vármegyében

Még 2026 januárjában a vádlott a Budapest és Diósd között menetrend szerint közlekedő autóbuszt vezette, ezt követően fajultak el az események – közölte az Infostarttal a Pest Vármegyei Főügyészség.

A férfi ugyanis összeszólalkozott a buszon utazó, ittas állapotban lévő férfival, a bűnügy sértettjével.

Amikor az egyik megállóban a férfi leszállt, a sofőr utána ment és hátulról két kézzel meglökte.

A lökés következtében az ittas férfi fejjel az árokba esett és súlyos, többszörös töréses sérüléseket szenvedett. Az Érdi Járási Ügyészség a férfit közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntette mellett súlyos testi sértés bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni.

A jármű kamerafelvételén az a pillanat látszódik, amikor a vádlott a férfi után megy.