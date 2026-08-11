Bele lehet halni, ha sétálunk a sekély Duna medrében – videó

A nagyon alacsony vízállás miatt a folyóinkból sok helyen széles partszakaszok bukkantak elő. Látszik a száraz meder, ahol sokan sétálnak, sőt, van, aki még biciklizik is. De mindez csalóka: Legát István egykori vízirendész megmutatta, miért kell különösen óvatosnak lenni – írja a kemma.hu.

A folyó sodrása alámossa az agyagos partfalat, ezért sok helyen olyan földnyelvek, „párkányok” alakulnak ki, amelyek kívülről stabilnak tűnnek, valójában azonban alattuk már kimosta a medret a víz. Ezek a padkák bármikor leszakadhatnak. Így

egy pillanat alatt előfordulhat, hogy egy tocsogós, pár centi mély, 30 fokos vízből beleesünk egy nagysodrású, több méter mély, akár csupán 8-10 fokos vízbe, ahol hideggörcsöt is kaphatunk, elsodorhat az áramlat, vagy besodorhat a padka alá.

Szóval vigyázzunk, és kölönösen a gyerekekre a sekély vízpartokon!