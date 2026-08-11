Bezárják és lebontják, pedig nemrég még az Év kilátója volt

Balesetveszély miatt zárták le Pannonhalmán a Boldog Mór kilátót. A Kisalföld információi szerint a meglévő építményt még idén elbontják. A helyzet különösen érdekes annak fényében, hogy a Boldog Mór-kilátó 2024-ben elnyerte az Év Kilátója címet. A Sokorói-dombságban álló, többszintes faépítményből Pannonhalmára, a környező dombvidékre, tiszta időben pedig a Bakony északi vonulataira is rá lehetett látni – írja a penzcentrum.hu.

A kilátó elődje 1992-ben épült meg, ám a szerkezete később annyira leromlott, hogy 2011-ben el kellett bontani. A jelenlegi, újabb építményt az előző torony után emelték, és mintegy húszméteres magasságából kínált panorámát a kirándulóknak.

A kilátó szerkezete rétegragasztott faelemekből készült. Már 2025 őszén teljesen lezárták, amikor a szakemberek a tartószerkezeti elemeknél olyan mértékű korhadást találtak, amely miatt az építmény balesetveszélyessé vált. Akkor még ideiglenes lezárásról volt szó.

A Pannonhalmi Főapátság tájékoztatása szerint a szakvélemény egyértelmű: a meglévő szerkezetet el kell bontani.