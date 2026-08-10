Vízveszteség-csökkentő programot jelentett be a kormány

A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség - jelentette be a közösségi oldalán hétfőn Gajdos László.

Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközmű-szolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nemcsak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvízellátást is - tette hozzá.

A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. Az élő környezet védelme nemcsak a természeti értékek megőrzéséről szól, hanem arról is, hogy felelősen kell bánni az egyik legfontosabb természeti erőforrással, a tiszta ivóvízzel. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét - fogalmazott.