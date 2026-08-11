ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.75
usd:
316
bux:
148587.82
2026. augusztus 11. kedd Tiborc, Zsuzsanna
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy társasház postaládái, levelekkel bennük.
Nyitókép: Unsplash

Nagyon sokan kapnak hamarosan fontos levelet a NAV-tól

Infostart

Hétfőn kezdi el kiküldeni az adószámla-értesítőket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak. A postai vagy digitális küldemény minden lényeges információt tartalmaz, legyen szó akár tartozásról, akár túlfizetésről.

Mintegy 1,8 millió egyéni vállalkozó és magánszemély számíthat értesítésre, azok, akiknek ötezer forintnál több tartozásuk vagy ezer forintnál több túlfizetésük van, és idén még nem kaptak késedelmi pótlékról szóló tájékoztatást – írja a Pénzcentrum. A NAV az adószámla adatainak értelmezéséhez segítséget is nyújt az Adószámla információs oldalon.

A tartozás leggyorsabban átutalással vagy az Ügyfélportálról (ÜPO) rendezhető. Az ÜPO-n az adószámla egyenlege ilyenkor piros, az összeg pedig rögtön, néhány kattintással meg is fizethető, az egyéb befizetési módokról szintén az adóhatóság oldalán lehet tájékozódni.

Ha a tartozás megfizetése gondot okozna, fizetési könnyítés – halasztás, részletfizetés, mérséklés – is kérhető a NAV-tól. A magánszemélyek 12 havi automatikus részletfizetést is igényelhetnek.

Túlfizetés esetén kérhető

  • vagy az összeg visszautalása,
  • vagy pedig az átvezetése egyéb adótartozásra.

Ehhez az „Átvezetési és kiutalási kérelem” elnevezésű űrlapot kell benyújtani, legegyszerűbben online, az ÜPO-ról. Itt gyorsan, papírmentesen rendezhető az egyenleg: az adószámla lekérdezése után a Túlfizetés rendezése gombbal, külön segédprogram telepítése nélkül, bármilyen okoseszközről, akár mobiltelefonról is.

Ha valaki esetleg nem szeretné megvárni az értesítőt, hanem mihamarabb szeretne képbe kerülni az egyenlegével, bármikor lekérdezheti adószámlája aktuális állapotát az ÜPO-n, de pár kattintással okoseszközén, a NAV-Mobil alkalmazásban is. Érdemes időnként év közben is ellenőrizni, hiszen az egyenleg külön értesítés nélkül, bármikor rendezhető.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nagyon sokan kapnak hamarosan fontos levelet a NAV-tól

nav

vállalkozó

kézbesítés

nemzeti adó- és vámhivatal

magánszemély

adószámla-értesítő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Alsó tagozat megújítása: az irány jó, de komoly gondot is lát a PDSZ

Alsó tagozat megújítása: az irány jó, de komoly gondot is lát a PDSZ

A PDSZ alapvetően támogatja az alsó tagozat gyermekközpontú megújítását célzó 14 pontos javaslatcsomag szakmai irányait, ugyanakkor a jó célokhoz biztosítani kell a megvalósítás feltételeit is és minden pluszfeladathoz időt és pénzt kell rendelni – erről beszélt az InfoRádióban a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője.
 

Átalakítja a kormány az óvodai rendszert

Három új szak és egy új mesterképzés jön a felsőoktatásban

VIDEÓ
PAKS: mi a leállítás és az újraindítás kockázata? Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Parlamenti ketrecharc és az új ellenállási stratégia. Bóka János, Inforádió, Aréna
Sziget: kinek kell még az
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.11. kedd, 18:00
Lakatos Júlia
a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentést tett Trump a kulcsfontosságú tengeri szorosról: "százszázalékos" az amerikai kontroll, kész az aknamentesítés

Bejelentést tett Trump a kulcsfontosságú tengeri szorosról: "százszázalékos" az amerikai kontroll, kész az aknamentesítés

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy a Hormuzi-szoros teljes területéről eltávolították az aknákat, így a stratégiai fontosságú hajózási útvonal megnyílt a kereskedelmi forgalom előtt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A magyarok többsége elköveti ezt a hibát lakáseladásnál: a legbanálisabb dolgokon csúszik el minden - milliókat lehet bukni rajta

A magyarok többsége elköveti ezt a hibát lakáseladásnál: a legbanálisabb dolgokon csúszik el minden - milliókat lehet bukni rajta

Bár némelyik banálisnak tűnhet, bizony, sok eladó nem figyel oda ezekre a dolgokra.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 132 killed in Colombia's largest earthquake in years

At least 132 killed in Colombia's largest earthquake in years

More than 480 people were injured in the quakes, with more feared trapped under collapsed buildings.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 11. 06:48
Felpörgött Paks, sikeres volt a hétfői művelet – adatok
2026. augusztus 11. 06:36
Nagy átalakítás jön a Szent Gellért rakparton: autósok, bringások készülhetnek
×
×