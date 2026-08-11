Nagyon sokan kapnak hamarosan fontos levelet a NAV-tól

Mintegy 1,8 millió egyéni vállalkozó és magánszemély számíthat értesítésre, azok, akiknek ötezer forintnál több tartozásuk vagy ezer forintnál több túlfizetésük van, és idén még nem kaptak késedelmi pótlékról szóló tájékoztatást – írja a Pénzcentrum. A NAV az adószámla adatainak értelmezéséhez segítséget is nyújt az Adószámla információs oldalon.

A tartozás leggyorsabban átutalással vagy az Ügyfélportálról (ÜPO) rendezhető. Az ÜPO-n az adószámla egyenlege ilyenkor piros, az összeg pedig rögtön, néhány kattintással meg is fizethető, az egyéb befizetési módokról szintén az adóhatóság oldalán lehet tájékozódni.

Ha a tartozás megfizetése gondot okozna, fizetési könnyítés – halasztás, részletfizetés, mérséklés – is kérhető a NAV-tól. A magánszemélyek 12 havi automatikus részletfizetést is igényelhetnek.

Túlfizetés esetén kérhető

vagy az összeg visszautalása,

vagy pedig az átvezetése egyéb adótartozásra.

Ehhez az „Átvezetési és kiutalási kérelem” elnevezésű űrlapot kell benyújtani, legegyszerűbben online, az ÜPO-ról. Itt gyorsan, papírmentesen rendezhető az egyenleg: az adószámla lekérdezése után a Túlfizetés rendezése gombbal, külön segédprogram telepítése nélkül, bármilyen okoseszközről, akár mobiltelefonról is.

Ha valaki esetleg nem szeretné megvárni az értesítőt, hanem mihamarabb szeretne képbe kerülni az egyenlegével, bármikor lekérdezheti adószámlája aktuális állapotát az ÜPO-n, de pár kattintással okoseszközén, a NAV-Mobil alkalmazásban is. Érdemes időnként év közben is ellenőrizni, hiszen az egyenleg külön értesítés nélkül, bármikor rendezhető.