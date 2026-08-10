Gond van a magyar játszóterek egyharmadával, itt a magyarázat

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A koronavírus-járvány lezát játszótér Székesfehérváron 2020. március 21-én.
Nyitókép: A koronavírus-járvány lezát játszótér Székesfehérváron (MTI/Vasvári Tamás)

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Az ellenőrzött játszóterek 37 százalékánál állapítottak meg jogsértést a fogyasztóvédelem.

Országos ellenőrzést tartott játszótereken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együtt, az év első felében végzett vizsgálatok alapján az ellenőrzött játszóterek 37 százalékánál állapítottak meg jogsértést – közölte a hatóság.

Az országos vizsgálat célja, hogy a gyerekek számára biztonságos környezetet biztosító játszóterek működjenek, és az üzemeltetők maradéktalanul eleget tegyenek a jogszabályban előírt kötelezettségeiknek.

Az ellenőrzések nemcsak a közterületi játszóterekre és a bölcsődék, óvodák, valamint iskolák udvarán található eszközökre terjednek ki, hanem az úgynevezett „szürke zónába” tartozó helyszínekre is. Ennek megfelelően a hatóság a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereket is rendszeresen ellenőrzi –- írták a közleményben.

Részletezték:

mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a hatóság szakemberei.

  • A játszóterek 37 százalékánál, míg
  • az ellenőrzött eszközök 35 százalékánál

állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot.

A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége, gondoskodnia kell az előírt biztonsági felülvizsgálatok elvégeztetéséről, a szükséges nyilvántartások és dokumentáció vezetéséről, valamint a feltárt hiányosságok mielőbbi megszüntetéséről - hívták fel a figyelmet.

Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni az NKFH ügyfélszolgálatán (ugyfelszolgalat@nkfh.gov.hu) is – tájékoztatott a NKFH.

(Nyitóképünk illusztráció)

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ellenőrzés

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