Újabb böngésző áll be a sorba és üzen hadat a reklámblokkolóknak

A Google beváltja korábbi fenyegetéseit, és augusztus végén végleg leállítja a régi típusú, Manifest V2 bővítményplatformot is a Chrome böngészőben, ami a korábban nagyon népszerű reklámblokkolók leállását is magával hozza. A helyében a Manifest V3 platform lép majd.

Kiderült, hogy a Chrome-mal azonos technológiai alapokon nyugvó Edge böngészőt sem kerüli el a változtatás, ugyanis ettől a hónaptól a Microsoft is elkezdi fokozatosan kivezetni a V2 bővítményplatformot az Edge böngészőről, szintén aláásva a reklámblokkoló bővítmények használatát – írja a The Verge cikke nyomán a hvg.hu.

A vállalat szerint csak 58 olyan bővítmény található az Edge áruházában, ami még mindig a Manifest V2-re épül, és csak 3-nak nincs olyan változata, ami már a Manifest V3-on alapszik. A népszerű uBlock Origin helyett például beszerezhető a uBlock Origin Lite, csakúgy, mint a Chrome esetében.

A Microsoft közleményéből kiderült, hogy 2026 végéig zajlik majd le az átállás, de tájékoztatni fogják a felhasználókat a régi bővítmények végleges leállása előtt. A szaklap megjegyzi: pár böngésző még mindig kitart a régi bővítményplatform mellett, például az Opera.