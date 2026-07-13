Három kerületből még várják a jelentkezőket a panelházakból

„Az elmúlt hetek rekordhősége is megmutatta, mennyire fontos a budapesti lakóházak energetikai korszerűsítése. Különösen igaz ez a panelházakra, amelyek a nyári kánikulában könnyen felforrósodnak. Budapesten félmillióan élnek panellakásokban, ezért tavaly elindítottuk a Budapesti Zöld Panelprogramot” – írja Facebook-posztjában Karácsony Gergely főpolgármester, aki felhívja a figyelmet: hat kerületben már lezárult a jelentkezés, ott a pályázatok értékelése zajlik.

„A XIV., XX. és XXII. kerületben még várjuk a pályázatokat, és célunk, hogy a megérkező uniós forrásokból minél több panelház korszerűsítése indulhasson el” – közölte Karácsony Gergely.