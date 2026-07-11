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Nyitókép: Unsplash.com

Július 20-ig felborul a megszokott menetrend a váci vonalon

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Július 20-ig karbantartási és felújítási munkákat végez a MÁV Rákospalota-Újpest állomáson, emiatt több ponton módosul a menetrend a Budapest–Vác-Szob vonalon. A szombaton kezdődött felújítás egy országos váltócsere-program első állomása.

A vasúttárasaság tájékoztatása szerint a Rákospalota-Újpest vasútállomás egyik váltóját cserélik és mintegy 120 méternyi vágányt építenek át, amihez nagyjából 240 tonnányi zúzott követ mozgatnak meg, emellett 200 vasbetonaljat és hosszúsíneket is cserélnek. A felsővezeték-hálózat karbantartását éjszaka végzik július 12-től 19-ig.

A munkaterületek térségében tíz napon át a rakodás, a karbantartásba bevont kis- és nagygépek működése átmeneti zajterhelést okozhat nappal és éjszaka is.

Ez főként Budapest IV. és XV. kerületének Rákospalota-Újpest vasútállomás közelében lévő utcáiban élőket érinti

– közölték.

A karbantartásnak köszönhetően 120 méteren a jelenlegi 60 kilométer/órás sebességkorlátozást az eredeti 80 kilométer/óra engedélyezett pályasebességre emelik vissza, így megbízhatóbbá és pontosabbá válik a közlekedés a váci (70-es) vonalon – húzták alá.

A 150 millió forintba kerülő karbantartást a MÁV saját forrásból finanszírozza.

A felújításról Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója videót tett közzé a Facebook-on. Ebben a váltócsere-programot kiemelt fontosságúnak nevezte, hozzátéve, hogy ilyen nagyon régóta nem történt a vasúttársaságnál.

Kifejtette, a nem megfelelő állapotú váltók méterben kifejezve ugyan csak kis szakaszokon, de időben kifejezve nagyon sok percnyi késést okoznak, ráadásul a mozdonyok a fékezések, lassítások, majd az újbóli gyorsítások miatt sok többletenergiát használnak el.

„Az idén még Kelenföldön, Kőbánya-Kispesten, Debrecenben, Hatvanban és Füzesabonyban haladunk tovább a legrosszabb állapotú kitérőkkel”

– közölte Hegyi Zsolt.

A Mávinform közleménye szerint a Rákospalota-Újpest állomáson zajló karbantartás idején az S70-esek közül több járat kimarad, a nemzetközi vonatok pár perccel később érkeznek, éjszakánként a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között pótlóbusz közlekedik. A Nyugati pályaudvarról induló S70-es és Z70-es vonatok július 11. és 17. között 5-5 perccel korábban indulnak.

Az utazóknak az javasolják, hogy tájékozódjanak a MÁV és a MÁVPlusz mobilalkalmazás, a MÁVPlusz weboldal vagy a jegy.mav.hu utazási tervezők segítségével, illetve az állomásokon kihelyezett hirdetményekből vagy az online vágányzári menetrendből, amely térképekkel is segíti az eligazodást.

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Kezdőlap    Belföld    Július 20-ig felborul a megszokott menetrend a váci vonalon

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