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A Tisza-kormány miniszterei a kinevezési ünnepségén, középen Magyar Péter miniszterelnök a Sándor-palotában 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter: árad a kormány

Infostart / MTI

Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már négyből három magyar támogatja a Tisza-kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját – kommentálta Magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített Medián-felmérést, amely szerint a biztos pártválasztók körében 73 százalékos a Tisza támogatottsága, míg a Fideszé 21 százalék.

Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta: „a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a Tisztítótűz művelet mellett, és elsöprő arányban támogatják az orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet.”

A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok – még a fideszesek jelentős része is –, támogatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását – értékelt Magyar Péter.

Meglátása szerint a Fidesz további zuhanásában és szétesésében szerepet játszik a felelősséghárítás, a vállalhatatlan országgyűlési szereplésük és az is, hogy egyre több bűnük lepleződik le. Példaként említette a költségvetés „kifosztását” és a vitnyédi migránstábor építését.

Magyar Péter hozzátette: a szerdai kormányülésen is a magyar emberek életét könnyebbé és biztonságosabbá tevő javaslatokat tárgyalnak, amelyekről csütörtökön adnak tájékoztatást.

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