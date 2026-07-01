Magyar Péter: árad a kormány

Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta: „a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a Tisztítótűz művelet mellett, és elsöprő arányban támogatják az orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet.”

A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok – még a fideszesek jelentős része is –, támogatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását – értékelt Magyar Péter.

Meglátása szerint a Fidesz további zuhanásában és szétesésében szerepet játszik a felelősséghárítás, a vállalhatatlan országgyűlési szereplésük és az is, hogy egyre több bűnük lepleződik le. Példaként említette a költségvetés „kifosztását” és a vitnyédi migránstábor építését.

Magyar Péter hozzátette: a szerdai kormányülésen is a magyar emberek életét könnyebbé és biztonságosabbá tevő javaslatokat tárgyalnak, amelyekről csütörtökön adnak tájékoztatást.