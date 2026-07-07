Utasrosszullét miatt Budapesten szakította meg útját a Ryanair Rimini - Kaunas járata hétfőn délelőtt – írta meg az Airportal.hu. A repülőgép személyzete Pozsony térségében fordult Budapest irányába, majd kezdte meg a süllyedést, 10 óra után néhány perccel pedig biztonságosan leszállt a 31R futópályán, majd a kijelölt állóhelyre gurult, ahol az AMS Airport Medical Service sürgősségi ügyeleti szolgálata megkezdte az érintett utas ellátását.
Kényszerleszállást hajtott végre Budapesten egy Ryanair-gép
Olaszországból Litvániába tartott a repülő, Pozsony közeléből fordult vissza a pilóta.
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Sose mért ilyen mélyen csapást Oroszországra Kijev, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden
A felvételek tanúsága szerint Ukrajna hatalmas távolságban csapott le, ráadásul egy olyan üzemre, ami az országon belül a legnagyobbnak számít a maga kategóriájában. Az omszki kőolaj-finomító évente mintegy 22 millió tonna nyersanyag feldolgozására képes – közölte az RBK. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Oroszország elleni háború döntő szakasza a szárazföldről és a tengerről a légtérbe tevődött át, és a levegőben zajló küzdelem fogja eldönteni a konfliktus kimenetelét. A Financial Times gazdasági napilapnak adott interjújában – amelyre néhány órával egy Kijev elleni súlyos orosz légicsapás után került sor – az államfő kifejtette, hogy országa már megakadályozta Oroszország szárazföldi győzelmét, és az orosz flottát is kiszorította a Fekete-tenger nyugati medencéjének nagy részéről. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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