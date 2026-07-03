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Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés egészségügyi bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Feljelentést tett az egészségügyi miniszter

Infostart / MTI

Feljelentést tett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságon hűtlen kezelés gyanúja miatt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, aki erről pénteken a Facebook-oldalán számolt be.

Hegedűs Zsolt a bejegyzésében azt írta: az ismeretlen tettes elleni feljelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és a Medcenter Kft. közötti ügyben feltárt körülmények alapján készült.

„Az egészségügyben a közpénzek védelme, a betegek érdeke és az intézmények felelős működése nem lehet alku tárgya” – emelte ki az egészségügyi miniszter.

Közölte: álláspontja szerint az ügyben olyan döntések és mulasztások történhettek, amelyek a kórháznak jelentős vagyoni hátrányt okozhattak.

„Fontos hangsúlyozni: a büntetőjogi felelősség megállapítása a hatóságok és a bíróság feladata. Nekem miniszterként az a kötelességem, hogy ha közpénzt, betegellátást vagy állami intézményt érintő súlyos visszásság gyanúja merül fel, akkor megtegyem a szükséges jogi lépéseket” – írta Hegedűs Zsolt, aki szerint az egészségügyben minden forintnak a betegek gyógyulását, az ellátás biztonságát és az intézmények működését kell szolgálnia.

„Nem lesz következmények nélküli, ha bárki a közvagyonnal felelőtlenül bánik” – hívta fel a figyelmet a miniszter.

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