Elképesztő, mi történt a Velencei-tóval egy év alatt – műholdfelvétel

A legfrissebb, 2025. június 29-i képen a tó jelentős része már erősen zöldes elszíneződést mutat, amelyet az Időkép beszámolója szerint az elmúlt hetek forró, napos időjárása is erősített.

A szakértői magyarázat szerint a jelenség hátterében nagy valószínűséggel az algák elszaporodása áll, amit a sekély víz gyors felmelegedése és a tartós napsütés is elősegít. Emellett a felkavart iszap és más lebegő anyagok is hozzájárulhatnak a tó színének megváltozásához. A helyzetet súlyosbítja, hogy a Velencei-tó vízszintje történelmi mélypontra süllyedt.

Az agárdi vízmérce július 1-jén reggel 48 centiméteres vízállást jelzett, ami már alacsonyabb a 2022-ben mért korábbi negatív rekordnál is. A kisebb víztömeg gyorsabban felmelegszik, ami tovább kedvez az algásodási folyamatoknak a meleg, nyári időszakokban.