Keczer Máté: Magyarországon is egyre nagyobb a kereslet a drónok iránt, főként az ipar részéről

„Drónok tekintetében két nagyon fontos irány van: mezőgazdaság és ipar. A magyar fejlesztésű drónoknál három olyan eszközt tudok megemlíteni, amely különféle méretű gazdaságokat szolgál ki: a 10 literes, a 30 literes és az 50 literes permeteződrón, illetve ezen kívül, ami egy nagyon-nagyon érdekes technológia, az ABZ Innovation C10-es tisztítódrónja” – mondta az InfoRádióban Keczer Máté, az ABZ Drone Kft. ügyvezetője.

A mezőgazdaságban jellemző felhasználás egyrészt a monitoring szolgáltatás, tehát amikor egy kisebb méretű drónnal a gazdálkodó információkat, adatokat gyűjt a területéről különböző szenzorok, kamerák segítségével, másrészt a permetezés, amikor valamilyen növényvédő szert vagy annak nem minősülő terméket juttatnak ki – magyarázta az ügyvezető, hozzátéve, hogy

utóbbi technológiával kikerülhető a hagyományos, földi gépekkel végzett munkával járó taposási kár.

De az ipari szegmensben is több területen vannak már jelen a drónok, így az építőiparban, az őrzésvédelemben, vagy éppen a tisztítástechnológiában. Ennek az egyik főszereplője a cég által nemrég bemutatott tisztító drón, ami 180 bar nyomást is képes alkalmazni. Keczer Máté szerint ezt elsődlegesen épületek homlokzatának, tetőzetének tisztítására lehet használni a megfelelő nyomás és távolság beállításával, de akár napelemek tisztán tartására is alkalmazható. Hozzátette, a legújabb fejlesztés már képes automatikusan tartani a távolságot, így egyszerűsítve egy homlokzat vonalának követését.

A cégvezető elmondta, Magyarországon is egyre nő a kereslet a drónok iránt, és számukra is nagyon érdekes tapasztalat, hogy az elmúlt években az ipari szegmens felől növekedett legjobban az igény. Mint mondta, ennek talán az egyik meghatározó oka az, hogy a drónok avionikája, illetve szenzorozottsága rengeteget fejlődött, így például

olyan rendszerek is megjelentek, melyekkel a gépek automatizáltan, önállóan is képesek feladatokat végrehajtani, és a távpilótának csak felügyelői szerepe van.

Az ABZ Innovation nemrégiben egy 2,7 milliárd forintos befektetésben részesült, aminek köszönhetően bővítheti a gyártókapacitást, ami így Európa egyik legnagyobbjává is válhat.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó S. Gergő készítette.