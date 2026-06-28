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A 31. Budapest Pride Közösségi Fesztivál keretében rendezett felvonulás résztvevõi az Erzsébet hídon 2026. június 27-én.
Nyitókép: Kovács Márton

Garázdaság és közerkölcs - rendőri intézkedések a budapesti felvonuláson

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Békésen zajlott a szombati Budapest Pride, amely mellett a fővárosban további nyolc gyűlést jelentettek be – írja a rendőrség.

A rendezvények biztosítása során a rendőrség három esetben intézkedett: két férfival szemben garázdaság gyanúja miatt indult büntetőeljárás, egy fővel szemben pedig közerkölcs megsértése miatt kezdeményeztek szabálysértési eljárást.

A felvonulást tojásdobálással és molinókkal próbálták megzavarni.

A sajtóban megjelent információk szerint a közerkölcs megsértése miatt előállított férfi a felvonuláson a szervezők kérése ellenére sem volt hajlandó viselkedésén változtatni, ezért a szervezők kérték a rendőri beavatkozást.

Az illető az Erzsébet hídon tanúsított ellenállást a rendőri felszólítással szemben, így az egyenruhások végül előállították.

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Kezdőlap    Belföld    Garázdaság és közerkölcs - rendőri intézkedések a budapesti felvonuláson

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