Garázdaság és közerkölcs - rendőri intézkedések a budapesti felvonuláson

A rendezvények biztosítása során a rendőrség három esetben intézkedett: két férfival szemben garázdaság gyanúja miatt indult büntetőeljárás, egy fővel szemben pedig közerkölcs megsértése miatt kezdeményeztek szabálysértési eljárást.

A felvonulást tojásdobálással és molinókkal próbálták megzavarni.

A sajtóban megjelent információk szerint a közerkölcs megsértése miatt előállított férfi a felvonuláson a szervezők kérése ellenére sem volt hajlandó viselkedésén változtatni, ezért a szervezők kérték a rendőri beavatkozást.

Az illető az Erzsébet hídon tanúsított ellenállást a rendőri felszólítással szemben, így az egyenruhások végül előállították.