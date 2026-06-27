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Nyitókép: Anna Rostova/Getty Images

Meglepetések bukkantak elő a Tiszánál, muszáj elkerülni őket

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Idén is különleges zátonyok és agyagplatók bukkantak elő a folyómederben a Tisza alacsony vízállása miatt. De el kell kerülni őket, mert védett madarak költőhelyei – óvjuk a kis liléket!

Látványosak és a turisták számára vonzóak azok a helyszínek, melyek a Tisza alacsony vízállásának köszönhetően alakultak ki. Most azonban jobb, ha elkerüli a tömeg ezeket a kialakult „szigeteket”, melyek védett madarak költőhelye lett. A szakhatóság fokozott figyelemre inti a kirándulókat – írja a szoljon.hu.

Fontos felhívást tett közzé a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság. A Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzetben két helyszínen a Tószegi agyagplatón a 326 folyamkilométer közelében és a Cibakházi „szigeten” a 297 folyamkilométernél védett partimadár fajok kezdtek költésbe.

A szigeteken fészkelő kis lilék több fészekalját találta meg a Természetvédelmi Őrszolgálat

– adta hírül az igazgatóság, hozzátéve: mindkét helyszín a vízi turizmus résztvevői számára közkedvelt célterület, ezért számítanak a kirándulók közreműködésére.

A talajon lévő fészekaljak és a fiókák véletlen eltaposása, a kotló madarak zavarása elkerülése érdekében a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata arra kéri a kirándulókat, hogy

a Tiszán kialakult szigeteket, agyagplatókat ne látogassák.

A Természetvédelmi Őrszolgálat tájékoztató táblákat helyezett ki mindkét helyszínen, melyben felhívják a figyelmet az ideiglenes látogatási korlátozásra és annak indokára! Védjük meg közösen a fészkelő madarakat – mutattak rá az igazgatóság illetékesei.

A kis lile (Charadrius dubius) védett madárfajunk, fészekaljai, tojásai az avatatlan szem számára alig észrevehetőek, ezért nagyon könnyen áldozatul eshetnek a szigeten kirándulóknak, kutyáiknak. A fiókák nagyon jól rejtőzködnek a talajra lapulva, sok esetben csak a szülőmadarak ideges viselkedése árulja el, hogy utódaik a közelben tartózkodnak.

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