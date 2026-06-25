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Nyitókép: police.hu

A Balatonnál lévőket figyelmeztette a rendőrség

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Egy 81 éves szörföst kellett kimenteni a Balatonból.

A vízirendőrök június 23-án 14 óra 50 perckor indultak a Balatonakali előtti területre, mert észlelték, hogy egy szörfös magatehetetlenül sodródott. A férfi elmondta, hogy nagyon kimerült, ami miatt képtelen volt partközelbe jutni. A rendőrök a sporteszközzel együtt a szolgálati kisgéphajóba emelték és épségben a partra vitték.​

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság az eset kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható forróság nagyban kihat mindenki szervezetére, de főleg az idősebbekére. A vízen, vagy a vízben ráadásul különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat, figyelni egymásra, társainkra, gyermekeinkre, hiszen nagyon gyorsan kialakulhat egy veszélyhelyzet.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tanácsai:

  • Aki nem tud úszni, az ne menjen be a természetes vizekbe, esetleg csak a parti sávban hűsítse magát!
  • Gyengén úszók csak a sekély vízben fürödjenek!
  • Soha ne távolodjanak el messze a parttól olyan eszközökkel, amelyek a használatával még csak most ismerkednek!
  • Kerüljék a vízibiciklikről, egyéb fürdő eszközökről történő hirtelen vízbeugrást, hiszen nem biztos, hogy tisztában vagyunk a vízmélységgel, valamint a vízhőmérséklet is hirtelen sokkhatással van a szervezetre!
  • Amennyiben nem biztosak saját úszni tudásukban és vízijárművekkel vízre mennek, mindenképpen használjanak mentőmellényt!
  • Lehetőleg kerüljék az extrém melegben a hőcsúcsokban (11 és 16 óra között) való nyílt vízen tartózkodást!
  • Lehetőleg ne fogyasszanak alkoholt azért, hogy fizikailag képesek legyenek egy-egy vészhelyzet kezelésére!
  • Távol a parttól kerüljék az egyedül való úszást, fürdőeszköz használatot!

A viharjelzés figyelembe vételével, a jó helyzetértékeléssel és az alapvető biztonsági intézkedések betartásával legtöbbször megelőzhetők a veszélyhelyzetek – hangsúlyozták.

Aki a Balaton vízfelületén bajba kerül, vagy ilyen embert lát, tegyen bejelentést a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ingyenesen hívható 1817-es segélyhívó telefonszámán!

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Kezdőlap    Belföld    A Balatonnál lévőket figyelmeztette a rendőrség

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