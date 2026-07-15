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Egy szórakozóhely bárja vendégekkel, italokkal.
Nyitókép: Unsplash

Vége az éjszakai italozásnak ebben a népszerű horvát városban

Infostart / MTI

Makarska önkormányzata bekeményített: a városban mostantól az üzletek nem árusíthatnak alkoholt késő estétől kora reggelig – több másik népszerű turisztikai célpont is fontolgat hasonlót.

Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselő-testület elfogadta az erről szóló határozatot – írta szerdán a Poslovni Dnevnik című horvát gazdasági napilap.

Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben és dohányboltokban.

A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, és a vendéglátóhelyekre sem vonatkozik.

A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy a nyári hónapokban, különösen az óvárosban és a városi strand környékén rendszeressé váltak a késő esti tömeges összejövetelek. Ezeket gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés és a történelmi városközpont rongálása kíséri.

Az önkormányzat szerint az intézkedés célja a közrend és a lakosság nyugalmának védelme, valamint a kulturális örökség és a környezet megóvása.

A városvezetés úgy véli, hogy az éjszakai alkoholfogyasztással összefüggő problémákhoz hozzájárul az italok könnyű hozzáférhetősége a késői órákban.

A korlátozást a kereskedelmi törvény módosítása tette lehetővé, amely felhatalmazza a helyi önkormányzatokat arra, hogy közérdekből szabályozzák az alkohol árusítását.

A határozat betartását az állami felügyelőség ellenőrzi. Hasonló intézkedés bevezetését Split és Zára (Zadar) is tervezi.

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