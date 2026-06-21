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Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Rendkívüli kormányülés, nagy bejelentések – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Hétfőn ismerteti a kormány, hogyan fosztják meg hivataluktól a Fidesz által megválasztott közjogi méltóságokat – közölte a miniszterelnök. Tardos Gergely veszi át az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezetését - jelentette be a pénzügyminiszter. Svájcban megkezdődtek az iráni–amerikai tárgyalások. Az InfoRádió legfontosabb hírei vasárnap.

Hétfőn ismerteti a kormány, hogyan fosztják meg hivataluktól a Fidesz által megválasztott közjogi méltóságokat – közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a bejegyzésében kiemelte, hogy hétfőn rendkívüli ülést tart a kormány, majd a Tisza Párt frakciója is ülésezik. A miniszterelnök korábban arról számolt be, hogy ismertetni fogják az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot, valamint egy ehhez kapcsolódó Alaptörvény-módosítást. A parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről is dönthet, amiről kivételes eljárásban tárgyalnak majd.

Személyes véleményt tett közzé az alkotmánybírósági eljárás egyes kérdéseiről, az Alkotmánybíróság elnöke. Polt Péter kiemelte: az Alaptörvény értelmezésére irányuló indítványok elbírálása az alkotmányos párbeszéd része, és nem veszélyezteti az alkotmányos rendet. Hangsúlyozta azt is, hogy a személyes érintettség miatti kizárási bejelentés nem minősül döntésnek, az alkotmánybírók pedig függetlenek, döntéseik vagy véleményük miatt nem vonhatók felelősségre. A nyilatkozat előzménye, hogy 7 alkotmánybíró személyes érintettségre hivatkozva kizárási okot jelentett be a Sulyok Tamás köztársasági elnök által benyújtott alaptörvény-értelmezési indítvány ügyében.

Tardos Gergely veszi át az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezetését Június 22-től - jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében azt írta, az ÁKK élén a 25 éves tapasztalattal rendelkező közgazdász az államháztartás finanszírozásáért, az államadósság és likviditás kezeléséért felel majd. Kiemelte, hogy a célkitűzés az állam kamatköltségeinek leszorítása annak érdekében, hogy jelentősebb forrás maradjon majd a közszolgáltatásokra.

A növekvő családi megtakarítások jelzik, hogy sikeres volt a családok támogatására épülő fideszes gazdaságpolitika – közölte az ellenzéki párt. Az előző kormány a K&H kutatásának megállapítására reagált, amely szerint a legalább fél évre elegendő pénzügyi tartalékkal rendelkezők aránya 37 százalékról 43 százalékra emelkedett tavaly.

Új nyilatkozási irányelvek kidolgozását jelentette be az egészségügyi miniszter az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt szerint a cél a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatás erősítése, ennek érdekében jövő héten utasítja a kórházak, és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit. A miniszter hangsúlyozta, hogy megnyitják a kórházakat a sajtó előtt, hogy a közvélemény valós képet kapjon az ellátás helyzetéről, tájékoztatása szerint a nyitás az egészségügyi rendszerváltás egyik első lépése.

Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn, a Grassalkovich-kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a Visegrádi Négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, hogy a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nemcsak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak.

Svájcban megkezdődtek az iráni–amerikai tárgyalások a héten aláírt, 60 napos tűzszüneti megállapodás véglegesítéséről. Az iráni küldöttséget Abbász Aragcsi külügyminiszter vezeti. Az amerikai delegációt JD Vance alelnök vezeti, aki a tárgyalásokat megnyitó beszédében történelmi jelentőségű találkozóról beszélt. A békefolyamatot ugyanakkor nehezíti, hogy Irán ismét a Hormuzi-szoros lezárásával fenyeget. Donald Trump amerikai elnök a Fox News-nak nyilatkozva katonai erő alkalmazásával fenyegette meg Iránt arra az esetre, ha nem volna hajlandó hosszú távú békemegállapodást kötni és a Hormuzi-szoros ismételt lezárásával próbálkozna.

Romániában Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnököt választotta elnökévé a Nemzeti Liberális Párt rendkívüli kongresszusán. Ilie Bolojan egyedüli jelöltként pályázta meg a pártelnöki tisztséget, miután attól visszalépett a párt alelnöke, akit korábban megbíztak a kormányalakítással.

A görög hatóságok nagy erőkkel küzdenek az Évia szigetén pusztító erdőtűz ellen. A lángok miatt két település lakóit evakuálták, miközben 88 tűzoltó és önkéntes dolgozik a helyszínen. A tűz oltásában 8 tűzoltó repülőgép és 6 helikopter vesz részt, de az erős északi szél nehezíti a munkát, és újabb tűzfészkek kialakulását okozza.

Franciaországban alkoholfogyasztási tilalom lépett életbe 35 francia megyében a hőség miatt, a Zene ünnepén. A fesztiválon az utcák, közterek, bárok és kávéházak tele vannak zenészekkel és ünneplő emberekkel, de a hőség miatt több kisvárosban a rendezvényeket már előzetesen lemondták. A vörös hőségriasztás ellenére több városban, köztük Párizsban, Lyonban, Strasbourgban a városvezetés úgy döntött, hogy megtartja a rendezvényt.

A hőség miatt megerősített készenléti szolgálatok működnek a közlekedési társaságoknál – közölte a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid szerint a cél, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban be tudjanak avatkozni. A másodfokú hőségriasztás idején az ország egész területén a MÁV és a GYSEV több állomáson ingyenes ivóvizet biztosít.

Kidőlt fák, leszakadt ágak, megrongált tetőszerkezetek miatt riasztják a tűzoltókat a viharos időjárás miatt – közölte a katasztrófavédelem. A közlemény szerint leginkább a XIII., a XIV. és a XV. kerületekből érkeznek segélyhívások. A XI. kerületben, a Sáfrány utcában villanyvezetékre dőlt fát távolítottak el a tűzoltók. A XIII. kerületben, a Váci úton kidőlt fa akadályozta a forgalmat két sávon. A XIV. kerületben, a Nagy Lajos király útján pedig kéményt döntött le a vihar.

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Kezdőlap    Belföld    Rendkívüli kormányülés, nagy bejelentések – a nap hírei

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A Nemzeti Pedagógus Kar napokban újraválasztott elnöke szerint a tanárok ma már versenyképes fizetést kapnak, és ez érződik a létszámhiány enyhülésében is. Horváth Péter erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt, és kifejtette azt is, hogy az alapbérek 20 százalékát differenciált bérekre fordítanák.
 

Horváth Péter a pedagógus kar esetleges megszüntetéséről: ezt eddig csak az ellentábor híresztelte

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