Donald Trump trágár kifejezésekkel figyelmeztette Iránt

Az elnök a svájci amerikai–iráni tárgyalások kezdetével egy időben a Fox News televíziónak adott nyilatkozatában többi között úgy fogalmazott: „ha lezárjátok (a szorost), akkor nem lesz országotok”, majd egy trágár kifejezéssel nyomatékosította, hogy ha Irán nem tesz eleget a követelésének, akkor az Egyesült Államok katonai erőt alkalmaz.

„Ki fogom bombázni a sz*rt is belőlük (…), ha lezárjátok a Hormuzi-szorost, nem lesz többé országotok. (...) Még csak vissza sem fogtok jutni a kib***ott országotokba” – idézi szavait a The Guardian.

A héten aláírt, 60 napos tűzszünetet és tárgyalási időszakot tartalmazó egyetértési nyilatkozat kapcsán úgy fogalmazott, hogy az egy „opció”, és hozzátette: „ezt az opciót követően azt tehetek, amit akarok”.

Trump on Iran:



We may take over the strait if we have to. I'll blow the s**t out of them.



Source: Fox News pic.twitter.com/n6yGw0LaXC — Clash Report (@clashreport) June 21, 2026

Az elnök megismételte, hogy, amennyiben nem jön létre megállapodás, az Egyesült Államok készen áll arra, hogy felügyelete alá vonja a szorost, és annak biztonságának fenntartásáért cserébe használati díjat szedjen. Úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok lehet a hajózási útvonal „védangyala, de akkor igényt tart az áthaladó olaj ötödére.

Megemlítette, hogy szombaton zavartalan volt a szoros forgalma, 19 millió hordónyi kőolajat szállítottak rajta keresztül.

Maszúd Peszeskján iráni elnök szavaira reagálva, amelyek szerint Irán fenntartja magának az urándúsításhoz fűződő jogát, azt mondta: „jobb, ha meggondolja, mit mond, és összekapja magát, ellenkező esetben átvesszük az ország maradékát”.

Megkezdődtek a tárgyalások

Megkezdődtek vasárnap az amerikai-iráni tárgyalások a svájci Bürgenstock hegyi üdülőhelyen a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezésének elérése céljából – jelentette be a felek között közvetítő Katar külügyminisztériuma.

Madzsid al-Anszári katari külügyi szóvivő szerint a felek létrehoztak szakmai munkacsoportokat annak érdekében, hogy megtárgyalják a Teherán és Washington közötti végleges békemegállapodás feltételeit, amelyet a tárgyalások megkezdésétől számított 60 napon belül kell megkötni. Hozzátette, hogy külön csoportokat állítottak fel az Irán és az Egyesült Államok közötti szándéknyilatkozat végrehajtásának felügyeletére, valamint „a végleges megállapodás megkötése felé tett lépések nyomon követésére”.

A Reuters hírügynökség jelentése szerint az iráni küldöttséget Mohammad Baker Kalibaf főtárgyaló, valamint Abbász Aragcsi külügyminiszter vezeti. Az amerikai delegáció élén J. D. Vance alelnök, valamint Steve Witkoff éa Jared Kushner különmegbízottak állnak. A tárgyalások célja a Donald Trump amerikai és Maszúd Pezeskján iráni elnök által a héten aláírt, 60 napos tűzszüneti és békekeret-megállapodás véglegesítése. A Svájcban folyó tárgyalásokon a pakisztáni és katari közvetítők delegációi is részt vesznek.

Vance a tárgyalásokat megnyitó beszédében „történelmi jelentőségű találkozóról” beszélt, és felszólított mindenkit arra, hogy „nyisson új fejezetet” a Közel-Keleten.

„Az utóbbi órákban sikerült nagy lépéseket tenni” – mondta Vance. „Olyan közös jövő áll előttünk, amelyben mindenki együttműködhet a béke és a jólét elősegítése érdekében” – tette hozzá.

Katar úgy fogalmazott: azt reméli a találkozótól, hogy „átfogó és tartós megállapodáshoz vezet a keretegyezmény minden pontjában”.

A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások.