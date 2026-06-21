ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.72
usd:
306.65
bux:
137625.54
2026. június 21. vasárnap Alajos, Leila
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Donald Trump amerikai elnök évértékelõ beszédét tartja a törvényhozás, a kongresszus két háza elõtt a washingtoni Capitoliumban 2026. február 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/The New York Times pool/Kenny Holston

Donald Trump trágár kifejezésekkel figyelmeztette Iránt

Infostart

Donald Trump amerikai elnök éles és trágár szavakat használva katonai erő alkalmazásával fenyegette meg vasárnap Iránt arra az esetre, ha nem volna hajlandó hosszú távú békemegállapodást kötni és a Hormuzi-szoros ismételt lezárásával próbálkozna.

Az elnök a svájci amerikai–iráni tárgyalások kezdetével egy időben a Fox News televíziónak adott nyilatkozatában többi között úgy fogalmazott: „ha lezárjátok (a szorost), akkor nem lesz országotok”, majd egy trágár kifejezéssel nyomatékosította, hogy ha Irán nem tesz eleget a követelésének, akkor az Egyesült Államok katonai erőt alkalmaz.

„Ki fogom bombázni a sz*rt is belőlük (…), ha lezárjátok a Hormuzi-szorost, nem lesz többé országotok. (...) Még csak vissza sem fogtok jutni a kib***ott országotokba” – idézi szavait a The Guardian.

A héten aláírt, 60 napos tűzszünetet és tárgyalási időszakot tartalmazó egyetértési nyilatkozat kapcsán úgy fogalmazott, hogy az egy „opció”, és hozzátette: „ezt az opciót követően azt tehetek, amit akarok”.

Az elnök megismételte, hogy, amennyiben nem jön létre megállapodás, az Egyesült Államok készen áll arra, hogy felügyelete alá vonja a szorost, és annak biztonságának fenntartásáért cserébe használati díjat szedjen. Úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok lehet a hajózási útvonal „védangyala, de akkor igényt tart az áthaladó olaj ötödére.

Megemlítette, hogy szombaton zavartalan volt a szoros forgalma, 19 millió hordónyi kőolajat szállítottak rajta keresztül.

Maszúd Peszeskján iráni elnök szavaira reagálva, amelyek szerint Irán fenntartja magának az urándúsításhoz fűződő jogát, azt mondta: „jobb, ha meggondolja, mit mond, és összekapja magát, ellenkező esetben átvesszük az ország maradékát”.

Megkezdődtek a tárgyalások

Megkezdődtek vasárnap az amerikai-iráni tárgyalások a svájci Bürgenstock hegyi üdülőhelyen a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezésének elérése céljából – jelentette be a felek között közvetítő Katar külügyminisztériuma.

Madzsid al-Anszári katari külügyi szóvivő szerint a felek létrehoztak szakmai munkacsoportokat annak érdekében, hogy megtárgyalják a Teherán és Washington közötti végleges békemegállapodás feltételeit, amelyet a tárgyalások megkezdésétől számított 60 napon belül kell megkötni. Hozzátette, hogy külön csoportokat állítottak fel az Irán és az Egyesült Államok közötti szándéknyilatkozat végrehajtásának felügyeletére, valamint „a végleges megállapodás megkötése felé tett lépések nyomon követésére”.

A Reuters hírügynökség jelentése szerint az iráni küldöttséget Mohammad Baker Kalibaf főtárgyaló, valamint Abbász Aragcsi külügyminiszter vezeti. Az amerikai delegáció élén J. D. Vance alelnök, valamint Steve Witkoff éa Jared Kushner különmegbízottak állnak. A tárgyalások célja a Donald Trump amerikai és Maszúd Pezeskján iráni elnök által a héten aláírt, 60 napos tűzszüneti és békekeret-megállapodás véglegesítése. A Svájcban folyó tárgyalásokon a pakisztáni és katari közvetítők delegációi is részt vesznek.

Vance a tárgyalásokat megnyitó beszédében „történelmi jelentőségű találkozóról” beszélt, és felszólított mindenkit arra, hogy „nyisson új fejezetet” a Közel-Keleten.

„Az utóbbi órákban sikerült nagy lépéseket tenni” – mondta Vance. „Olyan közös jövő áll előttünk, amelyben mindenki együttműködhet a béke és a jólét elősegítése érdekében” – tette hozzá.

Katar úgy fogalmazott: azt reméli a találkozótól, hogy „átfogó és tartós megállapodáshoz vezet a keretegyezmény minden pontjában”.

A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump trágár kifejezésekkel figyelmeztette Iránt

egyesült államok

donald trump

irán

közel-kelet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A tavalyi a nagy rekordok versenye volt, idén inkább komoly taktikázás várható – közeleg a Kékszalag rajtja

A tavalyi a nagy rekordok versenye volt, idén inkább komoly taktikázás várható – közeleg a Kékszalag rajtja

Július végén várhatóan gyenge lesz majd a széljárás, így sokkal inkább előtérbe kerülhet a taktika a Balaton-kerülő vitorlásversenyen – mondta az InfoRádióban a magyar szövetség elnöke. Gellér László szerint ilyen körülmények között több izgalomra lehet számítani, mert egy nagyon szeles versenyen vélhetően nem nagyon tudnák megnehezíteni a többiek a legutóbbi négy Kékszalagot megnyerő Fifty-Fifty dolgát.
Horváth Péter: enyhül a létszámhiány, a tanárok ma már versenyképes fizetést kapnak

Horváth Péter: enyhül a létszámhiány, a tanárok ma már versenyképes fizetést kapnak

A Nemzeti Pedagógus Kar napokban újraválasztott elnöke szerint a tanárok ma már versenyképes fizetést kapnak, és ez érződik a létszámhiány enyhülésében is. Horváth Péter erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt, és kifejtette azt is, hogy az alapbérek 20 százalékát differenciált bérekre fordítanák.
 

Horváth Péter a pedagógus kar esetleges megszüntetéséről: ezt eddig csak az ellentábor híresztelte

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.22. hétfő, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Romba döntött háztetők, vezetékekre zuhant fák: súlyos károkat okozott a vihar Budapesten

Romba döntött háztetők, vezetékekre zuhant fák: súlyos károkat okozott a vihar Budapesten

A viharos időjárás rengeteg munkát okoz a tűzoltóknak Budapest kerületeiben, jellemzően kidőlt fák, leszakadt ágak, megrongált tetőszerkezetek miatt riasztják az egységeket - közölte a katasztrófavédelem vasárnap délután az MTI-vel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Híres apák híres gyermekei! Te hány párosítást találsz el a 10-ből?

Kvíz: Híres apák híres gyermekei! Te hány párosítást találsz el a 10-ből?

Magyarországon minden évben június harmadik vasárnapján ünnepeljük az apák napját, ez idén éppen a nyári napfordulóra, vagyis a csillagászati nyár kezdőnapjára esik.

BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran begin talks on initial peace deal in Switzerland

US and Iran begin talks on initial peace deal in Switzerland

The face-to-face meeting follows ongoing fighting in Lebanon and Iran's claim to have shut the Strait of Hormuz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 21. 18:31
Elemző: a spanyol példa is azt jelzi, nem mindenhol lehet profitálni a bevándorlásból
2026. június 21. 17:03
Veszélyes füst gomolyog Los Angeles fölött, vészhelyzetet hirdettek
×
×