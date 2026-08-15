7,7-es földrengés pusztított Indonéziában, sok emberéletet követelve

A szigeteken lévő Maumar város katasztrófavédelmét vezető Fathur Rahman elmondta, hat sebesültről tudni, további két ember pedig a romok alatt rekedt, mentésük jelenleg is tart. Hozzátette, hogy a mentőcsapatok még nem jutottak el az epicentrumhoz legközelebb eső Nagekeo településére, azonban az ott élőkkel sikerült kapcsolatot teremteni.

Az indonéziai katasztrófavédelmi hatóság (BNPB) azt közölte, hogy a környékről már mintegy kétezer embert kitelepítettek.

A földmozgás fészke Ende várostól 68 kilométerre észak-északnyugatra, tíz kilométeres mélységben, a tenger alatt volt. Az indonéziai meteorológiai, klímaügyi és geofizikai ügynökség szökőár-riasztást adott ki, és arra kérte az embereket, hogy maradjanak távol a tenger- és folyópartoktól. Az érintett partszakaszok lakosságának azt tanácsolták, hogy húzódjanak magasabban fekvő területekre. A figyelmeztetést később visszavonták, mivel a tenger vízszintje nem változott meg jelentősen.

A rengést Flores nagy részén érezni lehetett, később pedig több utórengést is jelentettek.

Indonézia a csendes-óceáni „Tűzgyűrű” térségében fekszik, ahol a földkéreglemezek találkozása miatt gyakoriak az erős földrengések.